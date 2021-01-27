Российские военные прогнали эсминец «Дональд Кук» из вод Крыма

Москва, 27 января. Осенью минувшего года американский эсминец «Джон Маккейн», заполненный крылатыми ракетами «Томагавк», пересек российскую границу и вторгся в залив Петра Великого. На перехват ему был отправлен отечественный противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» Тихоокеанского флота.

Инцидент произошел по вине ВМС США, так как их командование всячески отказывалось признавать эту часть Мирового океана российской акваторией. Из-за этого возник риск повторения дальневосточной провокации и в других регионах страны. ВМФ и ВКС РФ не стали ждать, пока Балтийское и Черное моря окажутся в опасности, и четко дали понять экипажу эсминца «Дональд Кук», что если он хотя бы на йоту приблизится к Крыму, американцы узнают, что их может ожидать.

Благодаря этому, сторожевой корабль «Пытливый» после появления «Дональда Кука» незамедлительно принял решение начать учебные артиллерийские стрельбы. По данным пресс-службы Черноморского флота, экипажем «Пытливого» были отработаны все необходимые тренировочные действия по противоминной и противовоздушной обороне. Помимо этого, в небо взмыли два бомбардировщика Су-24, а также по два истребителя Су-27 и Су-30. Российская авиация отработала тренировочный авиаудар по эсминцу ВМС США на расстоянии около 300 километров от Крымского полуострова, продемонстрировав таким образом, что он является отличной мишенью. Об этом написал Sputnik.

Ранее военным экспертом Андреем Кошкиным была выдвинута версия, согласно которой американские моряки надолго запомнят, как российские комплексы РЭБ, установленные на истребителе Су-24, сумели вывести из строя всю электронику «Дональда Кука». Эксперт подчеркнул, что в следующий раз они хорошо подумают, прежде чем ходить в российских водах.