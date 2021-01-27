Медики освидетельствовали погибшего в Москве стендап-комика Шаляпина 

Москва, 27 января. По данным знакомого с ситуацией собеседника ФАН, смерть стендап-комика Александра Шаляпина наступила от обильной кровопотери.

Медики освидетельствовали погибшего в Москве стендап-комика. По предварительной информации, у артиста были несовместимые с жизнью травмы. Он потерял сознание и умер. Шанс на спасение был минимальным — причем только при условии мгновенного оказания экстренной медицинской помощи.

Ранее стало известно, что полиция склоняется к тому, что Шаляпин умер ненасильственной смертью. Следов взлома в квартире не было обнаружено.

Прощание со стендап-комиком пройдет на Троекуровском кладбище 28 января. Концертный директор артиста сообщила, что траурная церемония состоится в 12:00 в прощальном зале.