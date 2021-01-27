Режиссер «Перевала Дятлова» обрадовался решению Disney купить права на показ сериала

Российский режиссер Валерий Федорович заявил ФАН, что очень рад решению Disney приобрести права на показ сериала «Перевал Дятлова» в странах Северной Европы.

«Мы очень обрадовались этой новости, — прокомментировал ФАН решение Disney Федорович. — Приятно, когда твой сериал видят не только соотечественники, но и люди в других странах. Насколько я знаю, это первый случай, когда российский сериал был продан для показа в скандинавских странах».

Права на показ «Перевала Дятлова» были куплены немецким отделением Disney у дистрибьюторской компании Beta Film — именно она приобрела права на прокат у создателей сериала.

Восьмисерийный проект будет транслироваться для немецкоговорящей аудитории на одном из платных каналов, а также для зрителей из Норвегии, Финляндии, Швеции, Дании и Исландии.

Кинематографист отметил, что не планирует останавливаться на достигнутом успехе. Он продюсирует новый сериал «Полет», премьера которого состоялась 25 января на телеканале ТНТ. Федорович подчеркнул, что у этого проекта есть большой потенциал, как и у «Перевала Дятлова».

«Конечно, мы планируем новые проекты, — сообщил Федорович. — Например, сейчас компанией Beta Film куплены права на дистрибуцию сериала «Полет» Петра Тодоровского-младшего. В нем играют и младший, и старший Ефремовы, Оксана Акиньшина. Там потрясающий актерский состав, и этот сериал кажется нам отличной драматической историей. Beta Film также верит в то, что он может быть продан по всему миру».

Сериал «Перевал Дятлова» посвящен событиям зимы 1959 года. Группа опытных советских туристов отправилась в поход на лыжах по горам Северного Урала, но спустя некоторое время частники экспедиции скончались при неясных обстоятельствах.

Проект был признан лучшим российским сериалом 2020 года по версии пользователей портала «Кино Mail.ru», а также одержал победу как лучший российский сериал по мнению критиков на сайте «Кино-театр.ру».

Ранее Валерий Федорович объяснил успех сериала среди зрителей и критиков и рассказал ФАН о главной задумке проекта.