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Наталья Штурм не исключила появление новых внебрачных детей Грачевского

Наталья Штурм не исключила появление новых внебрачных детей Грачевского

Внебрачный сын художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского Максим Красиков стал участником программы «Ты не поверишь!» на НТВ и рассказал об отношениях с отцом. Певица Наталья Штурм в комментарии ФАН не исключила, что Красиков не единственный внебрачный ребенок Грачевского. По словам исполнительницы, скончавшийся сценарист отличался любвеобильностью.

Штурм выразила соболезнования в связи со смертью Грачевского не только его последней семье, но и другим родственникам. Певица напомнила, что у худрука осталось двое взрослых детей и двое маленьких.

«Мои соболезнования, не только последней семье Грачевского. У него, помимо новорожденного сына, еще остались двое взрослых детей, дочь Василиса и, скорее всего, скоро обнаружится несколько внебрачных», — заявила собеседница ФАН.

По словам Штурм, Грачевский был очень любвеобильным мужчиной — «у него горел глаз на каждую красавицу».

«Боря любил веселье, смех. Поэтому будет уместно, если я скажу, что второго такого бабника трудно сыскать. К Боре страшно было подойти на метр. Он был очень тактильный человек, поэтому обнимашки-целовашки, сальные анекдоты и серьезные планы — это был Боря Грачевский. Он любил, его любили, имеет право. А то, что сейчас стайкой потянутся «дети лейтенанта Шмидта», я мало сомневаюсь. Боря обожал женщин», — рассказала певица.

Штурм напомнила, что тоже снималась в «Ералаше», играла учительницу. Позже она познакомила Грачевского со своей дочерью, но режиссер подметил, что ребенок не хочет сниматься.

Певица добавила, что Грачевский был счастлив в последнем браке и ушел из жизни счастливым. Однако предстоящая дележка его наследства уже не вызывает смех, отметила она.

Ранее директор «Ералаша» Аркадий Григорян раскрыл, что будет с юмористическим киножурналом после смерти Грачевского.

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