Наталья Штурм не исключила появление новых внебрачных детей Грачевского

Внебрачный сын художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского Максим Красиков стал участником программы «Ты не поверишь!» на НТВ и рассказал об отношениях с отцом. Певица Наталья Штурм в комментарии ФАН не исключила, что Красиков не единственный внебрачный ребенок Грачевского. По словам исполнительницы, скончавшийся сценарист отличался любвеобильностью.

Штурм выразила соболезнования в связи со смертью Грачевского не только его последней семье, но и другим родственникам. Певица напомнила, что у худрука осталось двое взрослых детей и двое маленьких.

«Мои соболезнования, не только последней семье Грачевского. У него, помимо новорожденного сына, еще остались двое взрослых детей, дочь Василиса и, скорее всего, скоро обнаружится несколько внебрачных», — заявила собеседница ФАН.

По словам Штурм, Грачевский был очень любвеобильным мужчиной — «у него горел глаз на каждую красавицу».

«Боря любил веселье, смех. Поэтому будет уместно, если я скажу, что второго такого бабника трудно сыскать. К Боре страшно было подойти на метр. Он был очень тактильный человек, поэтому обнимашки-целовашки, сальные анекдоты и серьезные планы — это был Боря Грачевский. Он любил, его любили, имеет право. А то, что сейчас стайкой потянутся «дети лейтенанта Шмидта», я мало сомневаюсь. Боря обожал женщин», — рассказала певица.

Штурм напомнила, что тоже снималась в «Ералаше», играла учительницу. Позже она познакомила Грачевского со своей дочерью, но режиссер подметил, что ребенок не хочет сниматься.

Певица добавила, что Грачевский был счастлив в последнем браке и ушел из жизни счастливым. Однако предстоящая дележка его наследства уже не вызывает смех, отметила она.

Ранее директор «Ералаша» Аркадий Григорян раскрыл, что будет с юмористическим киножурналом после смерти Грачевского.