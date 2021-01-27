Эксперты поддержали идею согреть Арктику и Дальний Восток опилками и щепой

В российской Арктике и на Дальнем Востоке теплоэлектростанции планируется перевести на биотопливо. В качестве альтернативы солярке и мазуту будут использовать щепу и кору деревьев, оставшиеся при переработке лесоматериалов. У перехода на биотопливо — множество преимуществ, рассказали опрошенные ФАН эксперты.

О планах реконструкции котельных в удаленных деревнях и селах сообщили в Агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. По мнению генерального директора Центра экологических инвестиций Михаила Юлкина, инициатива агентства позволит существенно сэкономить на северном завозе нефтепродуктов.

«Местное биотопливо всегда будет дешевле и экологичнее привозного ископаемого топлива, — утверждает Юлкин. — При этом надо учитывать затраты по добыче, доставке, переработке нефти. Да и потом, это дизтопливо нужно доставить в нужное время и в нужное место, и я бы еще поспорил, где издержки выше».

По экспертным данным, в России — колоссальные запасы биотоплива: ежегодно в том или ином виде лесоперерабатывающие предприятия дают до 80 млн кубометров этого древесного сырья. Это ветки, обрезки, оставшиеся на делянках, щепа и опилки, которые, как правило, выкидываются на свалку. Как считает кандидат химических наук Галина Черник, у нас в стране почти половина древесины при переработке оказывается в отходах.

«На самом деле, из дерева получается только 50% пиломатериалов, а все остальное уходит в отходы, — пояснила Черник. — И, к сожалению, в нашей стране эти отходы оставляют гнить. Небольшая лесопилка за сутки в среднем получает грузовик отходов, которые вывозятся на свалку».

Эксперты утверждают, что деревянная щепа сделает воздух на Дальнем Востоке гораздо чище. Жители отдаленных поселков и сел наконец-то забудут о саже и чадящих мазутных трубах. Биотопливо на порядок экологически чище нефтепродуктов, утверждает Михаил Юлкин.

«При сжигании нефтепродуктов выделяются сернистые вещества и парниковые газы, которые меняют климат, — объясняет собеседник ФАН. — При сжигании древесных отходов никакой серы там нет. Да, углекислый газ летит, но он природного происхождения».

Кислотные дожди от серы, угарный газ, канцерогенный бензпирен — побочные продукты сгорания дизтоплива, мазута и угля. При сгорании древесины выделяется только углекислый газ, но он природного происхождения, подчеркивает Галина Черник. И этот газ не нарушает экологический баланс.

«Дерево за свою жизнь поглощает СО2 и образует древесную массу. Если вы его сожгли, то вы вернули в природу то самое количество углекислого газа, которое дерево за всю свою жизнь поглотило. То есть это нейтральный, с точки зрения экологии, выброс», — утверждает эксперт.

При всех кажущихся плюсах у биотоплива есть и минусы. Чтобы выработать те же киловатты и гигакалории, щепы потребуется в разы больше, чем солярки или мазута. А значит нужно создавать большие запасы топлива. Да и при работе таких котлов больше энергии тратится на сгорание древесных отходов, считает Юлкин.

«У такого вида топлива, как щепа, есть одна неприятная особенность — это влажность. А когда мы говорим о мазуте, то у него этой характеристики нет. Поэтому часть энергии расходуется на выпаривание влаги из щепы, а не на выработку полезной энергии», — поясняет эксперт.

Тем не менее, эти минусы теряются на фоне преимуществ биотоплива. Конечно, на реконструкцию существующих котельных потребуются существенные затраты. Как утверждает Галина Черник, дешевое сырье и полностью автоматизированный процесс в биокотельных быстро вернут все инвестиции.

«С учетом инвестиций, необходимых для реконструкции котельных, использование щепы очень выгодно, — комментирует ФАН эксперт. — Все расходы окупаются в среднем за два года. Потому что и дизтопливо, и мазут — очень дорогие вещи: их можно использовать только как резервный источник энергии».

Эксперты советуют представителям Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта внимательно присмотреться к опыту, который получен властями Республики Коми. Котельные на местном биотопливе в этом регионе работают уже не первый год. Как результат — значительно подешевело тепло и электроэнергия, сократились расходы на производство энергии. В современных котельных меньше денег стало уходить на техобслуживание, ремонт и аварийно-восстановительные работы.

Опытом Коми уже заинтересовались и в Сибири. С угля на древесное биотопливо планируют перевести в ближайшее время Байкальскую ТЭЦ в Иркутской области. Местные власти подсчитали и поняли, что это будет выгоднее, чем переход на природный газ.