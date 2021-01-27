Гончие псы Арктики: Альгис Микульскис о МиГ-31 на Новой Земле

«Стратегия развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности», утвержденная Владимиром Путиным 26 октября 2020 года, определяет пути дальнейшего освоения региона на ближайшие 15 лет. В том числе и в сфере обороны. О том, чем и от кого намерена защищать Российская Федерация свои национальные интересы в приполярном регионе — в авторской колонке Альгиса Микульскиса.

В пространных рассуждениях о том, чем является Арктика для России, думаю, нужды нет. Биоресурсы, месторождения шельфа, Северный морской путь с его инфраструктурой… Страна хозяйствует в Заполярье давно и успешно. А, как известно, любые наши успехи для определенного контингента — словно кость в горле. Северные — особенно. Слишком уж жирную добычу, по мнению «партнеров», принесли России те, кто в свое время расширял ее границы в сторону Полярного круга и, значит, стране есть, что защищать на этих белых и безжизненных с виду равнинах. Есть что, есть кому и есть чем.

Вооруженные силы РФ в высоких широтах представлены всеобъемлюще. Военные базы, оснащенные всем необходимым, сегодня стоят в таких «медвежьих углах», где человек, кажется, не может выжить даже чисто физически — например, с 2015 года объект «Трилистник» решает задачи противовоздушной обороны на одном из островов архипелага Земля Франца-Иосифа.

И все же, как показывает поведение соседей по Арктике, имеющихся сил и средств для сдерживания их геополитических амбиций много не бывает. По данным Министерства обороны, радиотехнические войска Воздушно-космических сил обнаружили у границ России в 2020 году на 40% больше иностранных самолетов-разведчиков, чем в 2019-м. То есть, причин держать порох сухим более, чем достаточно. Мы и держим.

Так, 18 декабря прошлого года стало известно, что модернизированные перехватчики МиГ-31БМ размещены на Чукотке, а спустя месяц появилась информация об их развертывании еще и на архипелаге Новая Земля.

«От кого вы защищаетесь? На вас кто-то собирается нападать? Лучше бы пенсионерам раздали!!!» «Рашка скоро загнется от гонки вооружений. Истощится как совдепина. Итак нищета прет из всех щелей!» «Читал в 2016 году такой крик души с россии в Приуралье в городе 125 тыс. населения закрылся последний завод осталась инфраструктура и 5 тюрем как им выживать думаю с величием и гордостью за летающие гробы они важнее чем жизнь простых людей на россии» «Это экономически нецелесообразно устраивать на Новой Земле кладбище самолетов», — привычно и нудно загудели «хуторская» и «совестливая» части сетевого сообщества…

Грамматика, стиль и пунктуация — авторские. Откуда родом эти «авторы» — ясно. Уровень их развития — как на ладони… Хотя, в принципе, их вопли понятны — декоративные собачки переживают за хозяев и, как ни странно, повод для переживаний у них есть. Вот, что пишет о МиГах обозреватель американского издания Air & Space Крейг Меллоу:

«МиГ-31 является одним из самых быстрых на сегодня самолетов. Полет в крейсерском режиме он совершает со скоростью М=2,4 (это 2 960 км/час), а во время погони за целью может развивать скорость свыше М=2,8. Такой скорости МиГ-31 достигает за счет того, что летит на огромной высоте 20 километров, где сопротивление воздуха сводится к минимуму. Ближе к поверхности земли он летит медленнее, но все равно развивает скорость М=1,2».

Скорость скоростью, но есть еще и бортовое вооружение. Ракета К-37/Р-37/РВВ-БД, способная зачищать воздушное пространство в радиусе более 300 км, например. И много чего еще, смертоубийственного для противника…

А что же у нас по ту стороны границы полярных владений? Против кого мы вооружились так, что либеральный Интернет от негодования грызет клавиатуры?

Приведу только один пример — норвежскую базу ВВС «Эрланд», где уже развернуты американские F-35 — часто критикуемые, но совсем не игрушечные и вызывающие уважение многофункциональные самолеты. Да в феврале свои места на ее стоянках займет четверка «стратегов» B-1B Lancer — не новых, но сверхзвуковых и серьезных. По некоторым данным, ожидают в Норвегии и прибытия ударных беспилотников MQ-9B Sea Guardian, «заточенных» специально под работу над морем… И это — только одна база!

От России — не отстанут. Этот факт нужно просто принять, как нечто неизбежное, и быть готовыми к любому повороту событий в любой момент. Витает, знаете ли, в воздухе нечто этакое, отчетливо пахнущее сгоревшим тротилом или чем там нынче снаряжают неядерные боевые части ракет.

Успокаивает одно: российская армия 2021-го года — совсем не то, что российская армия года 1994-го, и МиГи-31БМ, Foxhound’ы — Гончие — в натовской кодификации, сейчас находятся именно там, где нужно. Как и все остальные силы и средства, так раздражающие наших западных «контрагентов».

А нытье пацифистов, чья ненависть к оружию распространяется, почему-то, исключительно на Министерство обороны Российской Федерации… Это тоже элемент подготовки к возможным грозным сценариям будущего. Обращать не него внимание, конечно, глупо, но и не обращать — нельзя. Потому что эти ноющие — «в мирное время бесполезны, в военное — опасны».