Психолог рассказал о возможных причинах хамского поведения Давы с женщинами

Психолог, сексолог Валентин Денисов-Мельников рассказал ФАН о возможных причинах негативного общения рэпера с женщинами.

Поющая ведущая Ольга Бузова после расставания с блогером, рэпером Давидом Манукяном призналась, что артист агрессивно вел себя по отношению к ней. Позже в Сети появилась информация о том, что Дава оказывал психологическое давление еще на одну свою экс-возлюбленную, танцовщицу Валерию Агикьян.

По мнению эксперта, одной из возможных причин, по которой мужчина может начать подавлять женщину, могут быть ее интересы и активная деятельность.

«Когда дама сердца чего-то добивается, будь то творчество или бизнес, она может отдалиться от своего возлюбленного. Женщина находит новые интересы, которым она уделяет больше времени. Из страха потерять любовь мужчина начинает предпринимать какие-либо действия, которые, по его мнению, позволят сохранить любовь», — говорит психолог.

В отношениях с Валерией Агикьян Дава посчитал, что именно психологическое давление и резкая критика девушки позволит ему сохранить отношения. Но он просчитался — возлюбленная «сбежала» от него.

Стоит заметить, что обе девушки, с которыми в прошлом состоял в отношениях Манукян, из творческой сферы. Одна — танцовщица, вторая преуспела в шоу-бизнесе. Да и сам Дава активно развивается в этой среде, значит, прекрасно осознает, с кем создает пару.

«Когда один человек в паре развивается, растет интеллектуально, другому человеку, чтобы пара сохранила гармоничные отношения, надо продолжать работать над собой, чтобы идти вровень со своим партнером», — заметил эксперт.

Но и здесь поведение Манукяна ничем нельзя объяснить. Ведь, как можно заметить, с появлением в жизни блогера Ольги Бузовой его творческая карьера взлетела до небес.

Однако по признаниям певицы, экс-бойфренд постоянно унижал ее и даже распускал руки. Тогда что же не устраивает артиста?

«Здесь надо думать, почему мужчина проявляет такое поведение к своей женщине. Может быть, он не хочет конкуренции или сильно не уверен в себе, может, человеку хочется, чтобы женщина оставалась в его тени, была придатком к нему, может быть, он ее ревнует. Здесь могут быть разные ситуации», — говорит психолог.

Кроме того, по мнению специалиста, в сознании мужчины может быть заложена модель поведения женщины и потенциальной жены, которая сформировалась в процессе жизни или по примеру родителей, а сейчас женщина перестала соответствовать ей.

«Может быть, у него такая модель семьи: сидеть дома, печь пироги, а у него жена занимается какой-то публичной деятельностью. Как только женщина перестает вписываться в его понятия семьи, он начинает пытаться вернуть ее в созданную собой модель, поэтому может начать критиковать, ругать ее и агрессивно вести себя. Здесь много вопросов, на которые нужно искать ответы, исходя из каждой конкретной ситуации», — заключил психолог Денисов-Мельников.

Ранее рэпер и блогер Дава прокомментировал разрыв отношений с певицей Ольгой Бузовой.