Гайдулян выступает за развитие TiktTok

Москва, 27 января. Актер Андрей Гайдулян, наиболее известный по роли Саши в сериалах «Универ» и «Саша+Таня», заявил, что необходимо срочно развивать свой канал в TikTok. Он пояснил, что платформа сейчас ни кем не регулируется, а, значит, там можно достичь небывалых высот. Актер и сам уже принялся создавать там уникальный контент. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

«Там очень много свободы. Но еще там другая аудитория: я чувствую себя суперкомфортно, потому что могу экспериментировать. Я снимаю скетчи, юмор», — рассказал Гайдулян в эксклюзивном интервью News.ru.

По мнению Гайдуляна, в TikTok можно найти контент абсолютно на любой вкус. Многие, как отмечает актер, считают, что он заполнен лишь танцами и кривляньями, но на самом деле TikTok может нести и образовательную функцию.

«Некоторым кажется контент в TikTok полным идиотизмом. Это может показаться так, но есть алгоритмы, которые подстраиваются под тебя. На платформе можно найти потрясающий образовательный контент. Нравятся тебе столярные работы — найдешь видео по столярным работам, танцы — будут танцы, кривляния — кривляния», — объяснил Гайдулян.

Напомним, что актер не стоит на месте и недавно снялся в клипе у популярной нынче певицы Ольги Бузовой. Работа называется «Давай останемся дома», видео было снято во время пандемии. Песня молниеносно разлетелась по интернету, на него было сняты сотни TikTok-видео, а клип всего за пару дней с момента релиза достиг 2,3 миллиона просмотров. Помимо звезды «Универа», в клипе отметились Филипп Киркоров с детьми, Андрей Малахов со своей женой, Ксения Собчак с Константином Богомоловым, Александр Ревва в образе Артура Пирожкова и многие другие.