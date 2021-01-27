Махачкалинские предприниматели добились права не переплачивать за аренду земли

Махачкала, 27 января. После вмешательства прокуратуры мэрия дагестанской столицы отменила свое постановление, необоснованно увеличивавшее арендную плату за муниципальную землю для отдельных категорий предпринимателей. Как сообщили ФАН в надзорном органе, ввиду явного нарушения закона малый бизнес не вносил плату за пользование землей по завышенным тарифам.

Постановление за подписью главы Махачкалы Салмана Дадаева было опубликовано летом 2020 года. В нем, помимо прочего, была утверждена формула для расчета арендной платы для физических и юридических лиц, размещающих нестационарные торговые объекты на муниципальных землях.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что правила расчета тарифа в документе были прописаны с нарушением законодательства. Это привело к существенному удорожанию аренды. В связи с этим надзорным органом республики был вынесен протест, который был удовлетворен мэрией города.

«Имело место многократное, необоснованное увеличение размера арендной платы, чем ущемлялись интересы значительного количества предпринимателей. Постановлением главы города незаконный нормативный правовой акт отменен», – сообщили ФАН в пресс-службе прокуратуры.

Там добавили, что размеры арендной платы возвращены к прежним значениям. При этом бизнесмены, понимая незаконность постановления махачкалинской администрации, не оплачивали аренду по завышенным тарифам.

«Мэрия должна была рассчитать тариф с учетом требований бюджетного законодательства, чего не было сделано, и он был установлен неправильно. Большинство предпринимателей понимали, что расчет ошибочный и ждали, когда документ будет изменен. Поэтому многие не платили арендную плату, ожидая реакции прокуратуры», – объяснили в пресс-службе ведомства.

Ранее ФАН сообщал, что общественность Махачкалы считает незаслуженным место дагестанской столицы в тридцатке российских городов с наивысшим качеством жизни населения. Собеседник агентства обращал внимание на многочисленные нерешенные проблемы в муниципалитете.