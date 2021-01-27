Американский рэпер 6 Dogs совершил самоубийство

Атланта, 27 января. Хип-хоп исполнитель 6 Dogs (настоящее имя — Чейз Амик) совершил самоубийство в 21 год. Информацию о трагедии сообщают зарубежные СМИ.

Незадолго до смерти музыкант заявил, что заболел коронавирусом нового типа. По его словам, болезнь у него протекала в легкой форме. Подробности смерти рэпера пока не разглашаются.

Широкую известность 6 Dogs получил после опубликованных треков на сервисе SoundCloud в 2016 году. На тот момент артисту было всего 17 лет. В своих хитах он в основном читал про запрещенные вещества и девушек.

Ранее стало известно о смерти известного российского стендап-комина Александра Шаляпина в результате самоубийства. Тело юмориста нашла его супруга Анастасия. По информации от близких артиста, в последнее время он был в глубокой депрессии.