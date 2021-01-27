Профессор вирусологии объяснил пагубность западных мер борьбы с COVID-19

Бездумное копирование западных методов борьбы с COVID-19 со стороны российских чиновников нельзя назвать эффективным решением. Об этом в интервью ФАН заявил профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что, начиная с сегодняшнего дня (27 января 2021 года), «предприятиям общественного питания, ночным клубам, барам, дискотекам, караоке, боулингам и другим организациям индустрии отдыха и развлечений» столицы вновь разрешено обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00. Однако требования по рассадке посетителей и соблюдению санитарного режима, установленные Роспотребнадзором, никуда не делись — владельцам указанных заведений все так же необходимо их выполнять.

«Думаю, решение Собянина связано как с тем, что заболеваемость коронавирусом идет на спад, так и с тем, что данные ограничения были признаны неэффективными в борьбе с эпидемией, — считает Аграновский. — Вообще, мне интересно, как принимаются управленческие решения по этому вопросу. Нам вот кажется, что где-то наверху сидят мудрые начальники, которые знают, как надо. Но это всего лишь люди, которые воспринимают информацию из разных источников и на ее основе делают не всегда верные выводы».

Профессор назвал ряд введенных антиэпидемиологических мер «неэффективными и странными» — особенно те из них, что были основаны на опыте стран Запада.

«Вы думаете, там знают, что делать с этой пандемией? Принимают первые попавшиеся решения, до чего руки дотягиваются! — возмущен эксперт. — Я, как и многие более опытные специалисты в вирусологии, неоднократно заявлял, что запрет барам и ресторанам работать после 23:00 является по меньшей мере бессмысленным — вклад ночной деятельности этих заведений в распространение коронавируса среди населения является ничтожным, особенно, если сравнивать его с «фактором метро».

Собеседник ФАН одобрил решение Собянина об отмене ограничений, подметив, что, по всей видимости, мнение экспертного сообщества было принято во внимание чиновниками московской мэрии.

«Похвально, что государственные мужи работают с обратной связью, — заявил Аграновский. — Но возможно, что они просто ориентировались на снижение динамики прироста заболеваемости».

Указом столичного мэра также перестает быть обязательным требование к организациям переводить на удаленный формат работы 30% сотрудников. По мнению профессора, это также шаг в правильном направлении — при этом он отметил, что многие коммерческие компании и их сотрудники «почувствовали вкус удаленки» и сами не захотят от нее отказываться.