Названа причина смерти актера из «Вечного зова» Юрия Лахина

Москва, 27 января. Актер театра и кино Юрий Лахин скончался в возрасте 68 лет. Причиной смерти заслуженного артиста РСФСР стал коронавирус, об этом сообщил источник ФАН в медицинских кругах.

По данным источника, Лахин был госпитализирован с коронавирусом в одну из московских больниц в декабре прошлого года. Медики пытались стабилизировать его состояние более месяца, однако справиться с болезнью актер не смог. Лахин умер от коронавируса в среду, 27 января, около 7:00.

О смерти Лахина ранее сообщил художественный руководитель «Коляда-театра» в Екатеринбурге.

«Печальная новость пришла из Москвы. Умер Юрий Лахин. Когда-то он был ведущим актером в Свердловской драме. Играл все», — говорится в сообщении в соцсети «ВКонтакте».

Юрий Лахин известен по роли сына Поликарпа Кружилина в сериале «Вечный зов». Кроме того, актер сыграл в культовом сериале «Ликвидация», в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой» и еще в нескольких десятках картин.