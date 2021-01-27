У этого города много приставок «самый». Он самый крупный из всех городов, расположенных за Северным полярным кругом. Он самый последний из основанных во времена царской России. Он самый интересный из городов с непродолжительной историей и один из самых героических в бывшем Советском Союзе. А потому, несмотря на то, что здесь почти всегда холодно, приехать сюда на пару-тройку дней точно стоит.

Что посмотреть в Мурманске за один-три дня самостоятельно? Когда планировать поездку, чтобы увидеть все главные интересные места и природные явления? И куда сходить в этом городе, если вы едете в Мурманск с детьми? Журналист ФАН, поежившись от холода, разбирался в тонкостях северного мурманского туризма.

Северный и молодой — самобытный Мурманск

Город был основан как порт, а в последствие стал базой ледокольного флота Советского Союза, а потому его вид исключительно строг. Здесь невозможно найти оригинальных зданий в «легких» архитектурных стилях и даже сколько-нибудь исторических построек. Все, что есть в пределах Мурманска сегодня, строилось уже после Великой Отечественной войны. В военные годы город, основанный в 1916 году и построенный тогда из дерева, был уничтожен полностью. Нынешние административные здания, музеи, театры и жилой фонд — это советское наследие с узнаваемым обликом.

А потому в Мурманске нет «исторического центра», характерного для большинства городов возрастом более века. Да и достопримечательностей здесь не слишком много. Если хотите обойти все интересные места Мурманска, планируйте выделить на осмотр один день. Но не забывайте о времени года и капризах погоды: она во многом диктует любую активность здесь.

Решая, что посмотреть в Мурманске зимой, учитывайте период полярной ночи: она длится 40 дней — с первых чисел декабря и до середины января. В это время солнце не показывается над горизонтом, а немного светло становится всего на два-три часа в течение дня. Лучшим временем для экскурсий холодную мурманскую зиму назвать нельзя. Температура воздуха редко превышает – 10 градусов, дуют холодные арктические ветры, и находиться долго на улице просто невозможно.

Но зато зима — это лучшее время для активного отдыха, катания на лыжах, сноубордах и коньках, для чего в Мурманске созданы прекрасные условия. Лето, которое выигрывает по комфортности температур, серьезно уступает зимнему времени года по насыщенности развлекательной программы. Поэтому лучшим временем для посещения города считают период с сентября по апрель, когда можно не только вволю накататься по снегу, но и увидеть уникальное природное явление — северное сияние.

Достопримечательности и интересные места Мурманска – описание программы на один день

Планируя знакомство с городом, уверенно начинайте с его центральной площади. Она называется площадью Пяти углов, так как раньше в этой точке сходились пять крупнейших городских улиц. Сегодня улиц осталось четыре, но площадь сохранила статус сердца города. На нее смотрят здания думы Мурманской области, главпочтампт, а также две крупнейшие мурманские гостиницы, одна из которых с суровым названием «Арктика» — еще и самое высокое за Полярным кругом здание.

Зимой на центральной площади города интересно. Здесь проводят фестивали, выставки, конкурсы ледовых скульптур, поэтому, если повезет, можете увидеть замки, фигуры животных и людей, вылепленных из снега. Красота остается на площади долго — благо погода позволяет. Здесь же устанавливают нарядную елку, множественные фотозоны, подсвеченные эффектной иллюминацией. Нагулявшись и сделав множество ярких кадров, отправляйтесь на прогулку по городским скверам, расположенным тут же.

Скверы Мурманска

Нельзя назвать их полноценными достопримечательностями, но приятными местами для прогулок — точно. У площади Пяти углов находится одноименный крупный сквер с лавочками, аккуратными дорожками, клумбами и интересными памятниками. Один из них посвящен Треске: все-таки Мурманск — город не только военной, но и рыболовной славы. Другой представляет собой часы, которые несколько лет назад отмеряли время до столетнего юбилея города.

Еще один сквер находится на Ленинградской улице, сразу за гостиницей «Арктика». Здесь установлен памятник морякам — жертвам интервенции. Массивное с колоннами сооружение, окруженное якорными цепями, построено над братской могилой мурманских моряков. Для мурманчан этот памятник символичен. Во-первых — он хранит память об одной из самых трагичных страниц в истории города, а во-вторых — стал первым памятником, установленным на улицах Мурманска.

Литературная аллея

Знакомство с городом будет неполным, если от сквера вы не пройдете чуть дальше — к зданию областной научной библиотеки. Там «прячется» Литературная аллея — скульптурная композиция с бюстами писателей, которая показывает, что в городе уделяют внимание не только промышленности, но и культуре.

Здесь же есть пара арт-объектов для интересных снимков. Это двухметровая книга и самый большой в Заполярье памятник Фуко — грандиозный математический маятник, запущенный в 2018 году.

Вокзалы Мурманска

От Литературной аллеи возвращайтесь на площадь Пяти углов и отправляйтесь в сторону железнодорожного вокзала. Вокзалы Мурманска интересны не сами по себе, а теми объектами, которые вы сможете увидеть по пути. Возле железнодорожного — на Привокзальной площади стоит огромный паровоз. Когда-то давно он курсировал между Мурманском и Санкт-Петербургом, а сегодня превращен в выставочный экспонат под открытым небом.

Следующий пункт назначения — морской вокзал. Здесь, в пассажирском порту, находится корабль-музей. Это атомный ледокол «Ленин», первый из построенных в Советском Союзе. Сегодня на борт легендарного судна можно подняться и посмотреть представленную внутри экспозицию.

Маяк

Большинство памятников в этом городе созданы совсем недавно. Маяк на улице Кильдинской — в их числе. Он был построен в 2002 году и стал одним из символов города. Он посвящен морякам, которые в мирное время ушли в море и не вернулись. Потому рядом с ним стоят массивные якоря, а на площадке перед лестницей установлена рубка затонувшей подлодки Курск — мемориал, напоминающий о всероссийской трагедии.

Сам маяк — лишь «реплика», по прямому назначению использоваться он никогда не сможет. Внутри находится музей — Зал памяти, где хранится городская летопись погибших в разное время моряков.

Храм Спас на Водах

Чуть выше от маяка построен небольшой храм. Хоть он и выглядит как старинная русская церковь, но здание, конечно, новое. Возведен был храм одновременно с маяком, привлекает внимание нарядными голубыми башенками и устремленными ввысь узкими оконцами. Церковь действующая, можно зайти внутрь и полюбоваться ее скромным, но самобытным убранством.

Семеновское озеро

От маяка хорошо просматривается берег Семеновского озера. Это естественный водоем, расположенный в городской черте Мурманска. Его берег служит любимым местом отдыха и прогулок гостей города и горожан. Озеро интересно как само по себе, так и окружающими его достопримечательностями.

Сам берег — образец нерукотворных памятников. Здесь находятся особые формы рельефа, созданные наслоениями земной коры под весом многотонных ледников. Называют их «Бараний лоб» — это выпуклые камни больших размеров, высотой до 50 метров, которые лежат на берегу Семеновского озера в окружении естественного парка. Северные низкорослые кустарники, стелющиеся по земле деревца, мхи и лишайники составляют природный ландшафт местности. Летом по озерной глади можно прокатиться на лодке или катамаране, а зимой — покататься на коньках, так как его воды промерзают на глубину до метра.

Мемориал защитникам советского Заполярья в годы войны

Мурманск — один из городов-героев России. На подступах к городу, на территории, названной сегодня Долиной Славы, шли жестокие, кровопролитные бои, а по количеству авиабомб, сброшенных на город вражеской авиацией, Мурманск уступает только Сталинграду.

В память о тысячах воинов, погибших в боях, на естественном возвышении установлена гигантская скульптура. Официально — это мемориал защитникам советского Заполярья, открытый к 30-летию Победы. Неофициально — памятник «Алеша», как нежно называют солдата в плащ-палатке и с ружьем за спиной местные жители. Высота монумента — более 40 метров, у его основания в 2004 году создали мемориальный комплекс: заложили аллею с названиями городов-героев, установили памятник, символизирующий боевое знамя. Своим взглядом «Алеша» обращен от города, будто высматривая неприятеля вдали. Мурманчане считают его своим символом и защитником. И, конечно, именно здесь проходят все торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы.

После осмотра мемориала стоит отдохнуть и согреться. На экскурсию уходит не менее пяти-шести часов. А оставшуюся часть дня можно потратить на морскую прогулку по Кольскому заливу. Она продолжается в течение трех часов и позволяет увидеть продолжительное и насыщенное побережье Мурманска. Огромный порт, где стоят гигантские корабли всех видов и назначений: от рыболовных судов до атомоходов и плавучих атомных станций. Великолепный Кольский мост — предмет искренней гордости горожан и один из самых протяженных мостов в мире. На экскурсию не забудьте прихватить собой термос с горячим чаем: даже летом такая прогулка заставит померзнуть из-за частых и сильных ветров.

Когда и где можно посмотреть северное сияние в Мурманске

Северное сияние — это одна из ярких природных достопримечательностей. И знакомиться с ней удобно, конечно, именно в Мурманске. Увидеть его можно с сентября по апрель, когда ночью небо окрашивается яркими красками, что выглядит фантастически красиво. Больше шансов увидеть это чудо во время полярной ночи — весь декабрь и первую половину января.

Чтобы насладиться видами, нужно выполнить несколько условий. Первое — выехать за город. Северное сияние хорошо видно только при отсутствии света вокруг. Местные жители отправляются «на охоту» за Северным сиянием в сторону Хибинских гор, поселков Териберка и Ловозеро. Если вы едете на своем транспорте, двигайтесь к Хибинам — в горной местности небо всегда чище, чем на побережье.

Второе условие — убедитесь, что северное сияние будет. Сделать это несложно. Вспышки на Солнце происходят часто, а до Земли выброшенные магнитные частички «долетают» за пару-тройку дней. Ученые умеют прогнозировать периоды активных вспышек, поэтому в Интернете можно найти прогнозы северного сияния. Плюс посмотрите прогноз погоды — если прогнозируют снег, чуда вы не увидите: на небе не должно быть ни облачка.

Где посмотреть оленей в Мурманске

Знакомство с северными оленями — еще один повод побывать в Мурманске. Для этого можно отправиться за город: примерно в 30 км находится этно-поселение Деревня саамов. Здесь живет коренной народ Заполярья, который смог сохранить свои культурные традиции. В Деревне саамов можно увидеть традиционные жилища северного народа, отведать блюда местной кухни, послушать игру на необычных музыкальных инструментах. А еще — прокатиться в повозке запряженной оленями или просто понаблюдать за этими удивительными животными, погладить, прикоснуться к их пушистой шерсти и посмотреть в умные глаза.

Если вы приезжаете в Мурманск в январе, у вас есть шанс стать зрителем главного события северной зимы — Праздника севера. Это спортивное мероприятие, в котором принимают участие профессионалы и любители зимних видов спорта. Кроме того, в рамках Праздника севера проходят непривычные для Заполярных широт парусные регаты, соревнования по мини-футболу и состязания оленеводов. Последний праздник всегда привлекает внимание туристов: не просто увидеть северных оленей, но и понаблюдать за мощью и скоростью этих животных — дорогого стоит.

Что посмотреть в Мурманске зимой и летом

Зимние месяцы — самые насыщенные развлечениями. Нарядный, красочный город радует яркой иллюминацией с первых чисел декабря. Так местные власти пытаются «сгладить» тоску многодневной полярной ночи. Плюс с декабря по январь проводят максимум городских праздников. Это фестиваль «На Севере жить», посвященный наступлению Нового года. И праздники «Здравствуй, Солнце» и «Первый рассвет», адресованные окончанию полярной ночи.

Но если вы приезжаете в этот город в другое время года, можете не огорчаться. Интересных мест здесь достаточно.

Весной . Теплой весны здесь не бывает. Зима заканчивается примерно в мае, когда температура стабильно держится выше +10 градусов. Весенние месяцы считаются лучшими для продолжения зимних забав. Многочисленные спортивные базы, расположенные в самом Мурманске и в его пригороде, позволяют освоить горнолыжные трассы, вволю накататься на санках и ватрушках. Лучшее время для катания на лыжах и сноубордах — начало весны, когда световой день становится продолжительным.

. Теплой весны здесь не бывает. Зима заканчивается примерно в мае, когда температура стабильно держится выше +10 градусов. Весенние месяцы считаются лучшими для продолжения зимних забав. Многочисленные спортивные базы, расположенные в самом Мурманске и в его пригороде, позволяют освоить горнолыжные трассы, вволю накататься на санках и ватрушках. Лучшее время для катания на лыжах и сноубордах — начало весны, когда световой день становится продолжительным. Летом . В летние месяцы температура составляет 10-14 градусов тепла. Это время идеально подходит для знакомства с достопримечательностями вокруг Мурманска. Одно из популярных туристических направлений — поселок Териберка в 130 км от города. Сюда едут, чтобы увидеть «кладбище кораблей» — остовы старинных судов, которые торчат из воды, ставшие декорациями для съемок фильма «Левиафан». Другой вариант, который подойдет для поездки с детьми, — Лапландский заповедник. С июня по октябрь здесь проводят познавательные экскурсии с прогулками по горным тропам, дорожкам реликтовых лесов. Начинается экскурсия от Чунозерской усадьбы — официальной резиденции Лапландского Деда Мороза. Здесь же находится музей заповедника, а зимой проводят чаепития, празднуют наступление Нового года.

. В летние месяцы температура составляет 10-14 градусов тепла. Это время идеально подходит для знакомства с достопримечательностями вокруг Мурманска. Одно из популярных туристических направлений — поселок Териберка в 130 км от города. Сюда едут, чтобы увидеть «кладбище кораблей» — остовы старинных судов, которые торчат из воды, ставшие декорациями для съемок фильма «Левиафан». Другой вариант, который подойдет для поездки с детьми, — Лапландский заповедник. С июня по октябрь здесь проводят познавательные экскурсии с прогулками по горным тропам, дорожкам реликтовых лесов. Начинается экскурсия от Чунозерской усадьбы — официальной резиденции Лапландского Деда Мороза. Здесь же находится музей заповедника, а зимой проводят чаепития, празднуют наступление Нового года. Осенью. В ноябре в Лапландском заповеднике отмечают день рождения Деда Мороза, поэтому программа для гостей всегда интересная. Если решите остаться в самом Мурманске, прогуляйтесь по городским музеям. Их экспозиции не богаты, но внимания достойны. Например, выставка морских судов — точных копий боевых и исследовательских кораблей в Музее истории Мурманского морского пароходства. Или имитацию северного сияния в Краеведческом музее — эта эффектная диорама спасет положение, если вы не сможете увидеть природное явление «в натуре».

Музеи города открыты в любое время года. И если вы приезжаете в Мурманск на пару-тройку дней, найти пару часов для посещения некоторых из них, конечно, стоит.

Куда сходить в Мурманске с ребенком

В теплую погоду горожане отправляются на берег Семеновского озера. Там находится городской парк развлечений с самым высоким в Заполярье колесом обозрения. Можно покататься на аттракционах, попрыгать на батутах, прокатиться на осликах — в общем, провести время так, как любят проводить его дети. А можно и даже нужно отправиться в самый северный (он, конечно же, здесь) океанариум. Он же — единственный в России и Европе центр по изучению арктических тюленей.

Поэтому, в отличие от большинства океанариумов, где выступают дельфины и белухи, здесь главными персонажами театрализованного действа становятся серые и гренландские тюлени, нерпы и морские зайцы. Представление очень забавное и милое.

Что привезти из Мурманска в подарок

Главные сувениры из Мурманска — это изделия из меха и шерсти. Тапочки из оленьих шкур, симпатичные унты, шерстяные носки и варежки продаются на курортах Хибин и в сувенирных магазинах города. Из Деревни саамов принято везти кожаные фигурки, обереги, поделки из рогов и костей оленей.

В сувенирных лавках Мурманска продаются изделия из топляка. Это древесина, поднятая со дна моря, из которой делают интересные вещицы: тарелочки, шкатулки, подстаканники с оригинальным декором. Здесь же можно найти травяные сборы, спиртовые настойки, а на местном рынке стоит купить вяленую щуку, корюшку или копченую зубатку. Дополняют гастрономические сувениры маринованные и соленые грибы, собранные в местных лесах, и варенье из северных ягод — морошки, брусники, голубики.