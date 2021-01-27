Виктор Гусев заявил, что «Фиорентине» придется поработать над формой Кокорина

Российский футболист Александр Кокорин — спортсмен европейского уровня. Таким мнением поделился в беседе с ФАН телеведущий, спортивный комментатор Виктор Гусев.

Собеседник прокомментировал сообщение о том, что 29-лентий футболист перешел из «Спартака» в итальянский клуб «Фиорентина».

«Думаю, что в вопросе о том, хорошее это приобретение или нет, все зависит от формы, состояния Кокорина. Мы давно его не видели в какой-то нормальной для него ситуации. Когда он выходил на поле, то если и забивал, то только с пенальти. Все время были сообщения о травме», — сказал телеведущий.

Виктор Гусев предположил, чем могло быть обусловлено решение о покупке российского спортсмена.

«В клубе работают серьезные селекционеры. Если рассматривать фигуру Кокорина в целом, он хороший футболист, европейского уровня. Наверно, эксперты в «Фиорентина» рассчитывают на то, что они смогут привести его в отличную форму и получат хорошую отдачу», — отметил собеседник.

Спортивный комментатор отметил, что скандальное прошлое футболиста вряд ли волнует итальянцев.

«Думаю, что они деловые люди. Не обращают внимания на такие дела. Им важен футболист и все. Наверно, они учитывали и другие обстоятельства, но не в первую очередь», — сообщил собеседник.

В завершение Виктор Гусев оценил дальнейшие перспективы российского спортсмена.

«В оптимальном для себя состоянии Кокорин, каким мы его знаем, несмотря даже на не совсем молодой возраст, на мой взгляд, хорошее приобретение. Тем более что в клубе «Фиорентина» сейчас есть место, куда внедриться, — в атаке. Конкуренция, конечно, существует. Но он способен выиграть, если он будет в оптимальном состоянии, чего в последнее время не было», — резюмировал телеведущий.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что Александр Кокорин повредил четырехглавую мышцу в игре с волгоградским «Ротором».