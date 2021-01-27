Машина давно из роскоши превратилась в средство передвижения. На рынке представлено множество новых и подержанных моделей на любой вкус и кошелек, а широкое распространение автокредитов привело к тому, что автомобиль есть едва ли не в каждой семье, а иногда и не один. Добавьте к этому активную застройку старых микрорайонов многоэтажками и получите огромную нехватку парковочных мест. Проблему не решают и подземные паркинги, поскольку зачастую их просто нет, либо стоимость машиноместа слишком высока и просто-напросто не по карману новоселам, которые к тому же нередко обременены ипотекой.

Соседствующие с вновь выросшими кварталами дворы пятиэтажек при проектировании не были рассчитаны на такой наплыв людей и автотранспорта, и жильцы «хрущевок» и «сталинок» вполне предсказуемо протестуют против невозможности спокойно припарковаться в шаговой доступности от собственного подъезда. А уж если дом удачно расположен в непосредственной близости к метро или каким-либо транспортно-пересадочным узлам, то тут и вовсе пиши пропало — поиск парковочного места рискует превратиться в настоящий квест.

Выходом из сложившейся ситуации часто становится установка шлагбаума, доступ к которому имеют лишь жители одного определенного или нескольких домов, которым удалось договориться о «закрытии» территории от чужаков. Однако просто так взять и огородиться не получится, даже если удалось собрать необходимую сумму. Препятствием может стать как невозможность договориться с соседями, так и запрет от соответствующих служб.

Мы решили узнать, как законно установить шлагбаум во дворе многоквартирного дома, и что для этого нужно. Во всех тонкостях процесса журналист ФАН разбирался с адвокатом Екатериной Антоновой.

Что такое придомовая территория?

Прежде чем что-либо огораживать или благоустраивать, необходимо разобраться в том, что же входит в довольно размытое для простого обывателя понятие «придомовая территория». Если с частными загородными домами все более-менее понятно, хотя и там порой возникают проблемы с границами участка, то с городскими многоэтажками все куда более запутано. Какое расстояние от дома является придомовой территорией, кто ей владеет и отвечает за эксплуатацию? Постараемся прояснить эти и другие вопросы.

Екатерина Антонова объясняет, что достаточно четко информация о придомовой территории в законодательных актах не обозначена, однако ее границы регулируются следующими документами:

— Градостроительным кодексом в том, что касается нормирования;

— Земельным кодексом, который обозначает фактические границы участка, закрепленного за определенным домом;

— Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости», регулирующим сам процесс передачи территории в долевую собственность жителей конкретного многоквартирного дома;

— Техпаспортом на дом и кадастровым планом на земельный участок, которые хранятся у старшего по дому.

Нередко, говоря «придомовая территория», люди подразумевают двор перед подъездом, однако проводить такую аналогию не совсем верно. Это понятие куда шире, чем просто палисадник под окнами. В него в обязательном порядке входят в том числе инженерно-коммуникационные сооружения и сети, необходимые для нормального функционирования всех систем жизнеобеспечения, например, электроподстанции и бойлерные.

Таким образом, согласно положениям Жилищного кодекса к придомовой территории относятся следующие объекты:

— участок земли, на котором, собственно, и построен сам дом;

— прилегающая парковка;

— пожарные проезды;

— детские и спортивные площадки;

— инженерные коммуникации, обеспечивающие подачу электроэнергии, газа, воды и т. д.

Выделенный участок земли имеет свои четкие границы, которые проходят обязательную государственную регистрацию. Сведения о каждом конкретном наделе, включая его площадь, дату перехода в собственность и ее форму, хранятся в Государственном кадастре недвижимости и отражены на кадастровой карте, доступ к которой может получить каждый желающий, зайдя на портал Росреестра.

Почему важно знать эту информацию, которой обычно интересуется в лучшем случае старший по дому и парочка активистов? Все очень просто: эта земля принадлежит всем собственникам жилья, и они имеют право распоряжаться ей по собственному усмотрению в рамках действующего законодательства. К примеру, площадь можно передать в аренду под установку рекламного щита, а полученный доход тратить на общие нужды — ремонт подъездов или фасада, благоустройство и т. д.

Как узаконить придомовое владение

Екатерина Антонова рассказывает, что если земельный участок, на котором находится дом, не стоит на кадастровом учете, то он автоматически принадлежит муниципалитету, что нередко случается в случае со старыми многоэтажками.

Чтобы узаконить придомовое владение и зарегистрировать право общей долевой собственности, придется пройти несколько обязательных этапов.

Необходимо организовать общее собрание собственников жилья. Инициатором не обязательно выступает старший по дому, им может быть любое заинтересованное лицо из числа собственников, инициативная группа либо управляющая компания. Чтобы идея получила продолжение, активистам понадобится заручиться поддержкой не менее половины жильцов.

В ходе собрания избирается ответственное лицо или группа лиц, которые уполномочиваются представлять интересы остальных жителей.

Далее следует обращение в местные органы самоуправления с просьбой о постановке объекта на кадастровый учет.

После рассмотрения заявления кадастровый инженер произведет процедуру межевания, а иными словами, определит границы земельного участка и нарисует его план.

План отправляется на согласование с владельцами соседних участков и утверждается администрацией.

Окончательный вариант схемы вы получите после того, как он пройдет публичные слушания.

Следующий этап — обращение с этим документом в МФЦ или кадастровую палату и получение кадастрового паспорта. Как правило, этот процесс занимает 10 рабочих дней.

И наконец — оформление права общей долевой собственности. Это делается в Росреестре при личном обращении в саму организацию, офис МФЦ или в электронной форме. Результатом станет получение выписки из ЕГРН.

Все! Теперь вы и ваши соседи являетесь полноправными собственниками своей придомовой территории и можете самостоятельно принимать решения о ее использовании, в том числе контролировать движение транспортных средств и их парковку.

Установка шлагбаума во дворе. Пошаговая инструкция от адвоката

Итак, вам надоело терпеть, что ваш тихий двор многочисленные автомобилисты используют для сквозного проезда и объезда пробок, а таксисты, проживающие в других домах, облюбовали вашу парковку в качестве стоянки для ожидания клиентов? Пора переходить к решительным действиям! А для начала необходимо выяснить, что нужно, чтобы законно установить шлагбаум во дворе многоквартирного дома.

Мы поговорили с адвокатом Екатериной Антоновой и подготовили для читателей ФАН подробную пошаговую инструкцию по установке шлагбаума в соответствии со всеми действующими правилами и нормами.

Шаг 1

Как и в случае с оформлением в собственность придомовой территории, прежде всего, потребуется провести общее собрание собственников жилья. На нем вы с соседями обсудите вопрос монтажа устройства, препятствующего проезду «чужаков» на территорию вашего дома. Идею должно поддержать не менее 70% собственников, что отражается в протоколе общего собрания.

Шаг 2

Заручившись поддержкой абсолютного большинства, готовим протокол общего собрания, который подтверждает, что собственники одобряют следующие пункты:

— кандидатуру представителя интересов жителей в соответствующих организациях;

— собственно, саму установку шлагбаума;

— место его монтажа;

— модель устройства и его технические характеристики;

— порядок доступа автотранспорта на территорию;

— намерение обратиться за субсидией;

— назначение уполномоченной организации для ее получения;

— утвержденный план межевания или письменное подтверждение того, что таковое отсутствует.

Шаг 3

Пришло время обращаться в администрацию с заявлением о намерении установить шлагбаум, его подробным проектом и правильно оформленным протоколом общего собрания собственников жилья. Срок рассмотрения обращения — один календарный месяц.

Почему могут отказать в установке шлагбаума

Решив установить заграждение на въезде во двор, помните, что сделать это законным путем без одобрения со стороны компетентных органов не получится. Будьте готовы к тому, что администрация не всегда выносит положительное решение. Отказывают чаще всего на следующих основаниях:

шлагбаум является препятствием для проезда на территорию машин скорой помощи, пожарных и других транспортных средств специального назначения;

заградительное устройство мешает пешеходам;

ограждение создает помехи на установленных маршрутах общественного транспорта;

шлагбаум мешает проведению ремонтных работ или благоустройству территории, производимому за счет бюджетных средств.

В случае, если шлагбаум был установлен самовольно, он будет демонтирован за счет собственников. При этом размер выплаты определяется после проведения независимой экспертизы.

Про субсидию

Владельцы жилья имеют право на субсидию на установку шлагбаума. Причем сделать это можно как до, так и после осуществления монтажа конструкции.

Чтобы получить компенсацию, ответственному лицу необходимо обратиться с соответствующим заявлением в местную Дирекцию по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству и предоставить следующий пакет документов:

— заявление о намерении получить софинансирование;

— протокол общего собрания;

— разрешение на установку шлагбаума от уполномоченных органов;

— проект договора о предоставлении компенсации на установку ограждения с подписью ответственного лица.

Спорные ситуации

Даже если на установку шлагбаума согласились 70% собственников жилья, нередко бывает, что с оставшимися 30% возникают некоторые проблемы.

К примеру, люди, не давшие согласие на монтаж, не хотят или не имеют материальной возможности оплачивать установку оборудования и дальнейшее поддержание его в рабочем состоянии, на основании чего им отказывают в выдаче ключей или кодов для проезда на территорию.

Екатерина Антонова разъясняет, что такие действия со стороны инициативной группы являются неправомерными, так как по закону любой собственник жилья имеет неотчуждаемое право беспрепятственного въезда и парковки на придомовой территории, которая принадлежит в том числе и ему, вне зависимости от того, оплачивал ли он работы по установке заградительных конструкций!

Если по-хорошему договориться не удается, адвокат советует отстаивать свои права через суд.