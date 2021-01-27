Украинца раскритиковали в сети за вопрос о заработке на отдыхе

Киев, 27 января. На странице сообщества «Египет. Отдых в Египте. Отели. Экскурсии» на просторах Facebook разразился настоящий скандал. В его эпицентре оказался гражданин Украины, который на свою беду решил поинтересоваться у членов группы, как можно заработать на финиках и оливках, подаваемых в отелях. Подробнее — в материале «ПолитПазл».

Неизвестно, для чего мужчина решил задать подобные вопросы, но свое он получил. Пользователи Facebook закидали его негативными комментариями. По данным украинского издания «Обозреватель», нерадивый путешественник узнал, что его поведение выходит за рамки приличия, а кто-то написал ему, что о подобных вещах стыдно даже говорить и такое поведение смело можно назвать жлобством.

«Сколько езжу в Египет — даже мыслей таких не возникало, вы что, голодны?» — написал один из комментаторов.

Другой пользователь вовсе удивился такой записи.

«Это шутка, или это действительно то, ради чего приезжают туристы? Это плохое поведение», — отметил он под постом.

Когда дискуссия достигла своего апогея, и в комментариях начали появляться угрозы и оскорбления, администрация паблика приняла решение удалить пост.

Последнее время подобных сообщений о гражданах Украины за рубежом становится все больше. Благодаря попаданию в СМИ они получают огласку. Так, например, вокалистка поп-группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха в прошлом году подверглась жесткой критике со стороны подписчиков. Девушка выложила фотографию с российским рэпером Тимати, которого из-за политических манипуляций не любит украинский народ.