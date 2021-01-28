Россия даст жесткий ответ Молдавии на попытки искоренения русского языка

Лишая русский язык статуса языка межнационального общения, Молдавия дискредитирует себя как государство и рискует навсегда потерять Приднестровье. Об этом ФАН заявили молдавские и приднестровские историки.

«Такое даже стыдно обсуждать»

Конституционный суд Молдавии 21 января признал неконституционным закон, в котором русский обозначен языком межнационального общения.

Русский язык, который использует более трети населения страны, потерял статус межнационального в 2018 году, когда КС по запросу депутатов выступающей за объединение с Румынией Либеральной партии признал устаревшим закон «О функционировании языков на территории Молдавской ССР», принятый в 1989 году. По этому документу молдавский был признан государственным языком республики, а русский получил статус средства межнационального общения.

Язык Пушкина и Достоевского вновь вернул себе статус межнационального в конце декабря прошлого года, когда парламент Молдавии по инициативе Партии социалистов, возглавляемой тогда еще президентом Игорем Додоном, принял новый закон о функционировании языков. По нему государственные органы были обязаны предоставлять гражданам информацию не только на молдавском, но и на русском языке.

И вот теперь, едва только президентом страны стала прозападный политик Майя Санду, русский язык вновь потерял свой привилегированный статус.

Исполнительный директор Молдавского историко-географического общества Евгений Паскарь в интервью ФАН обратил внимание, что языковой вопрос нередко используется молдавской элитой в политических целях.

«Определенным силам очень выгодно включать этот вопрос в повестку в определенные моменты для достижения каких-то целей. Вот, в очередной раз возбудили массовые недовольства граждан страны, которые в недоумении. Вообще, такие вопросы сегодня как-то даже стыдно обсуждать: во всем мире решены вопросы подобного рода», — заявил Паскарь.

Сопротивление всему русскому во властных коридорах Кишинева не обходится без «дружеской» поддержки Бухареста, отметил эксперт. Ни для кого не секрет, что ряд судей Конституционного суда имеют румынское гражданство, добавил он.

«На страже основного закона Молдавии сегодня — граждане Румынии, которые проводят свою линию. Мы прекрасно понимаем, что бенефициаром и, возможно, заказчиком этих решений КС являются определенные структуры соседней страны, — обратил внимание собеседник ФАН. — Одним из первых решение КС поддержал именно посол Румынии, хотя его никто об этом не просил».

По-своему, как электоральный козырь, разыгрывает русский язык и позиционирующая себя промолдавской и пророссийской Партия социалистов, добавил эксперт.

«Сначала обещают, а потом забывают»

Языковой вопрос в Молдавии — это инструмент манипуляции не только электоратом, но и молдавской общественностью в целом, заявила ФАН доктор политических наук, профессор РАНХиГС при президенте РФ Наталья Харитонова.

«Сначала политики обещают, что статус русского языка будет сделан адекватным запросу населения, но потом все об этом дружно забывают, — напомнила эксперт. — Тем же занимался и Игорь Додон. Если бы он реально хотел укрепить статус русского языка, он бы сделал это, когда обладал реальными полномочиями, включая большинство его партии в парламенте. Он провел бы закон о языках проконтролировал его реализацию. Однако Додон пошел на это, уже уходя с поста президента Молдавии».

По мнению профессора, молдавская власть в очередной раз показала, что в некоторых политических и идеологических вопросах она просто не в состоянии быть последовательной. После недавнего скандала с лишением русского языка особого статуса в Кремле обязательно сделают выводы, убеждена Харитонова.

«То, что произошло с законом о языках, в очередной раз показало Москве, что вести диалог с Кишиневом будет очень тяжело, если не невозможно, — констатировала собеседница ФАН. — Совершенно очевидно, что Кремль сделает определенные выводы о качестве правящей элиты Молдавии, ее способности к диалогу и конструктивным последовательным действиям, чтобы более четко понимать, с кем они имеют дело».

В том, что Россия непременно даст жесткий ответ Молдавии на ее попытки искоренения русского языка, не сомневаются ни в Кишиневе, ни в Тирасполе.

«В Приднестровье русский язык — официальный»

Русскому языку в Кишиневе уже ни единожды было отказано в официальном статусе, напомнил приднестровский историк, журналист Александр Корецкий. Именно языковая проблема стала главным катализатором обострения молдо-приднестровского конфликта в конце 1980-х годов, напомнил он.

«Языковая проблема в Молдавии не решается уже на протяжении 30 лет, она лишь обостряется. Более того, мы видим дискриминацию населения по языковому признаку. Мы видим, как у соседей закрываются русские школы. Это лишний раз убеждает приднестровцев в правильности избранного пути в конце 1980-х — начале 1990-х годов», — подчеркнул историк.

В Приднестровье русский язык, в отличие от Молдавии, имеет статус государственного, — наравне с молдавским и украинским. Обучение в школах и вузах ведется по российским образовательным стандартам, а приднестровское законодательство гармонизировано с российским.

«Русский язык для Приднестровья — это не просто язык межнационального общения, это часть культурного кода. В ПМР живут представители более 70 национальностей, для которых русский язык является родным, — обратил внимание Корецкий. — Более того, Приднестровье и Россию связывает общее историческое прошлое. Ведь только со вхождением территории нынешней ПМР в состав России началось формирование многонационального приднестровского народа».

Историк убежден, что в условиях, когда в Молдавии вновь и вновь обостряется языковая проблема, России важно защитить своих соотечественников в Приднестровье.

«Ситуация с лишением русского языка особого статуса в Молдавии лишний раз обнажила тот очевидный факт, что решение молдо-приднестровского конфликта возможно лишь на основе признания международной независимости Приднестровья. Напомню, что сама Приднестровская Молдавская Республика создавалась как инструмент защиты прав и свобод жителей левобережья Днестра, для которых русский язык является частью культурного кода», — заключил Александр Корецкий.

Русскому языку недостаточно придать статус языка межнационального общения в Молдавии, его нужно сделать вторым государственным наряду с молдавским, предложил, в свою очередь, Евгений Паскарь.

«Я считаю, что в Молдавии необходимо ввести русский как второй государственный язык. Ничего такого я в этом не вижу, это нормально, это уважение к своим гражданам, к своей истории, к своему историко-культурному наследию», — констатировал молдавский историк.

Но официальный Кишинев, по всей видимости, народ слышать не желает. При нынешней власти он продолжит искать врага там, где в любую минуту ему готовы протянуть руку помощи.