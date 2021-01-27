Эксперты рассказали, почему Канада готова ударить по США санкциями из-за Keystone XL

На строительство нефтепровода Keystone XL Канада уже инвестировала более 1,5 млрд долларов; в стране считают, что решение новой администрации о прекращении проекта действует на руку конкурентам из ОПЕК+. Подробнее — в материале ФАН.

Канада готова ударить по США

Премьер-министр канадской провинции Альберта Джейсон Кенни возмутился решением нового президента США Джо Байдена отозвать разрешение на строительство нефтепровода Keystone XL. Об этом сообщает CTV News.

«Очень расстраивает тот факт, что одним из первых действий нового президента стало проявление неуважения к ближайшему другу и союзнику США — Канаде», — отметил Кенни.

Он отметил, что после указа Джо Байдена те, кто инвестировал в трубопровод, должны получить компенсацию от американского правительства.

Планировалось, что Keystone XL станет нефтепроводом длиной 3,5 тысячи километров. Он должен был качать до 800 тысяч баррелей нефти в день из канадской провинции Альберта на нефтеперерабатывающие предприятия Соединенных Штатов на берегу Мексиканского залива. Джо Байден подписал указ об отзыве разрешения на строительство нефтепровода Keystone XL.

Испортить отношения

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова отметила, что это новая энергетическая политика США — с «зеленым» уклоном. Однако пока она еще в самом начале формирования, поэтому у заморозки нефтепровода Keystone есть иные причины.

«Канада, думается, все же несколько торопится с реакциями: от Вашингтона санкциями мало чего можно добиться в реальности, но отношения испортить довольно легко. И США, и Канада хорошо зарабатывают на добыче энергоресурсов и их продаже. К тому же оба государства не участвуют в сделках ОПЕК и принимают решения по производству нефти, исходя из собственных интересов и приоритетов. Нет никакого смысла в создании искусственных препятствий в данном случае: можно продолжать сотрудничать, даже если Keystone пока не развивается», — пояснила Анна Бодрова.

Она обратила внимание, что Keystone — долгосрочный и финансово затратный проект. У США банально сейчас может не быть денег на него. Однако основная причина заморозки — политическая, администрации Байдена необходимо проявить себя с неожиданной и социально положительной стороны.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, этот проект был особенно важен для обеих сторон — и для Канады, и для США. Для Канады США — крупнейший покупатель: страна поставляет в Штаты около 30% своих экспортных поставок сырья. Для США проект нефтепровода был выгоден с экономической точки зрения: НПЗ Америки заинтересованы в получении тяжелых сортов нефти, а поставщиками могут являться либо Канада, либо Венесуэла, либо Россия (наши сорта вполне заменяют венесуэльскую нефть, а поставки в Штаты российской нефти растут). Кроме того, нефтепровод из Канады стал бы более дешевым вариантом поставок сырья, чем закупка в Венесуэле.

«На строительство нефтепровода провинция Альберта уже инвестировала более 1,5 млрд долларов. Сейчас руководство провинции считает, что решение Джо Байдена о прекращении проекта действует на руку конкурентам из ОПЕК+. С другой стороны, в экологической повестке нового президента Штатов вопрос с нефтепроводом из Канады стоял на первом месте. Одно из своих обещаний он выполнил в первый же день президентства», — пояснил Артем Деев.

Что будет дальше, по мнению эксперта, зависит от стремлений сторон избежать конфликта интересов. В любом случае Байден сделал первый шаг в своих обещаниях по снижению нагрузки экономики США на природу. Нефтегазовый сектор страны будет одним из самых пострадавших при такой стратегии.