В Петербурге просят вслед за Москвой снять ограничения на ночную работу общепита

Санкт-Петербург, 27 января. Председатель Союза рестораторов Рубинштейна Павел Штейнлухт рассказал корреспонденту ФАН о работе по снятию коронавирусных ограничений с городского общепита.

Штейнлухт рассказал о встрече союза с городскими властями.

«Накануне у нас состоялось заседание с участием представителей правительства Санкт-Петербурга. Мы со своей стороны как делали все для снятия ограничений, так и делаем. Пока со стороны правительства указывают, что необходимо ограничивать работу заведений для нераспространения коронавирусной инфекции. [Наша] речь здесь не идет о том, что надо прекратить все меры предосторожности — следить за дистанцией, лампами и так далее. Это тот режим, в который мы уже вошли, и нам еще долго в таком режиме жить. В качестве основного аргумента, из-за которого у нас в Петербурге не могут быть сняты ограничения, — это постановление федерального Роспотребназдора. Но раз Москва частично снимает ограничения, то значит это все было согласовано. Получается, что этот аргумент отпадает», — рассказал собеседник ФАН.