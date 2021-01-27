В Петербурге просят вслед за Москвой снять ограничения на ночную работу общепита

Санкт-Петербург, 27 января. Председатель Союза рестораторов Рубинштейна Павел Штейнлухт рассказал корреспонденту ФАН о работе по снятию коронавирусных ограничений с городского общепита.
Штейнлухт рассказал о встрече союза с городскими властями.
«Накануне у нас состоялось заседание с участием представителей правительства Санкт-Петербурга. Мы со своей стороны как делали все для снятия ограничений, так и делаем. Пока со стороны правительства указывают, что необходимо ограничивать работу заведений для нераспространения коронавирусной инфекции. [Наша] речь здесь не идет о том, что надо прекратить все меры предосторожности — следить за дистанцией, лампами и так далее. Это тот режим, в который мы уже вошли, и нам еще долго в таком режиме жить. В качестве основного аргумента, из-за которого у нас в Петербурге не могут быть сняты ограничения, — это постановление федерального Роспотребназдора. Но раз Москва частично снимает ограничения, то значит это все было согласовано. Получается, что этот аргумент отпадает», — рассказал собеседник ФАН.
Напомним, по указу мэра Москвы Сергея Собянина заведения общепита столицы снова могут принимать гостей с 23:00 до 6:00. Разрешить работу заведений ночью удалось благодаря антиковидным паспортам и диалогу с властью, считает президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.