Жителей отдаленных районов Дагестана могут начать подвозить к пунктам вакцинации

Махачкала, 27 января. Всеобщая вакцинация против коронавируса в Дагестане проходит медленно, заявил врио главы республики Сергей Меликов на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Для повышения доступности вакцины для жителей отдаленных населенных пунктов и темпов прививочной кампании руководитель региона поручил рассмотреть возможность подвоза граждан к пунктам вакцинации.

По данным Минздрава Дагестана, в республике от коронавируса привились более 800 человек. Такие темпы Меликов назвал слабыми и поручил активизировать работу по информационному сопровождению кампании.

Он подчеркнул, что также требуется упростить логистику, чтобы возможность привиться была у каждого желающего жителя региона. Решение по соответствующим вопросам планируется принять через две недели.

«Отмечу вопрос подвоза жителей к пунктам вакцинации. Если мы сегодня можем какие-то определенные вещи перекрыть транспортом, то это нам даст возможность не тратить средства на развертывание новых пунктов. Поэтому до следующего заседания оперштаба попрошу эти вопросы проработать», – сказал глава республики.

Массовая вакцинация от COVID-19 в Дагестане началась 18 января. В настоящее время в регионе открыты 54 прививочных пункта, действуют также десять мобильных бригад.

Ранее ФАН сообщал, что с декабря 2020 года вакцинация в Дагестане проводится среди военнослужащих Каспийской флотилии, сотрудников регионального МВД, руководства религиозных организаций. Всего в республике планируется привить более 700 тысяч человек.