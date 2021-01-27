В Госдуме предложили снять ограничения для иностранных туристов

В России необходимо разблокировать туристические объекты и открыть границы для иностранных путешественников. Об этом ФАН заявил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Синяговский.

«Чем ближе курортный сезон, тем активнее зазывают отдыхающих известные европейские и азиатские курорты, и открывают для них границы, — сказал он. — Например, уже сегодня россияне могут отдохнуть в Турции и не только там. Это повод для того, чтобы и нам начать принимать меры по «разблокировке» своих туристических объектов для иностранных граждан и открытию границ».

По мнению депутата, сегодня можно с уверенностью говорить о том, что эпидемиологическая ситуация в России постепенно стабилизируется и уровень заболеваемости снижается. В Москве и ряде других российских городов снимается большинство ограничений, добавил он. При этом Синяговский подчеркнул, что нужно выработать ряд условий, которых должны придерживаться туристы.

«На мой взгляд, для полноценного отдыха туристов у нас есть все, — заметил он. — Лето 2020 года, активная работа на внутреннем рынке дали возможность значительно повысить общий уровень туристических услуг».

Сегодня, по словам парламентария, Россия может успешно конкурировать с известными зарубежными курортами, как по уровню обслуживания, так и по ценам. Во многих странах в туристическом бизнесе наблюдается значительное повышение цен. В России же они практически остались на прежнем уровне, подчеркнул он.

«Это весомый довод в пользу выбора именно российских курортов. В прошлом году, да и ранее, у нас открывались все новые и новые маршруты для путешествий и отдыха», — сказал Синяговский.

Он убежден, что с принятием решений по подготовке нового туристического сезона нельзя затягивать. Лето не за горами, и следует встретить его во всеоружии, подчеркнул депутат.

«Государством принимаются действенные меры по поддержке туристического бизнеса, но этого мало… Необходимо уже сегодня снять ряд ограничений и разрешить нашим зарубежным гостям отдыхать в России», — заключил законодатель.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пандемия COVID-19 в столице постепенно идет на спад. Он призвал сконцентрировать внимание на восстановлении экономики.