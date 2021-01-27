Маркетолог рассказал о причинах маргинализации наличности

Неудобство в отслеживании позволяет наличным быть одной из любимых форм расчетов в криминальных сделках. Об этом в беседе с ФАН рассказал маркетолог Николай Григорьев.

Собеседник рассказал, что банкноты медленно уходят в прошлое не только потому, что все больше людей привыкли оплачивать свои покупки банковской картой.

«В наши дни бумажные деньги рассматриваются как определенный анахронизм. Во всех развитых странах оборот купюр активнейшим образом сокращается. В некоторых странах банкоматы очень серьезно ограничивают выдачу. Есть практика, когда при снятии крупной суммы встроенная камера делает вашу фотографию», — сообщил эксперт.

Он объяснил причины такого положения дел.

«В связи с тем, что наличные деньги предоставляют определенную анонимность, происходит их маргинализация. Такой расчет предпочитают торговцы любыми нелегальными товарами. В массовой культуре уже давно сложился образ бандита с пистолетом и чемоданом «зеленых», — подчеркнул собеседник.

Маркетолог указал на разумность мер по постепенному сокращению наличности в обороте.

«В Европе самую крупную купюру практически вывели из оборота, потому что она используется для крупных криминальных сделок. Власти рассудили так, что рядовому гражданину такая банкнота не нужна. Крупные покупки он совершает при помощи кредитной карты, а для мелких покупок она неудобна», — подытожил специалист.

Ранее Николай Григорьев рассказал Федеральному агентству новостей о том, почему трансгендеры уже не появятся на американской валюте.