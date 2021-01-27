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Эксперты предложили способы избавиться от пробок на дорогах Екатеринбурга

Эксперты предложили способы избавиться от пробок на дорогах Екатеринбурга

Екатеринбург, 27 января. Сотрудники УГИБДД по Свердловской области предложили способы ликвидации дорожных пробок, которые усилились после введения новых требований.

Загруженность на дорогах в Екатеринбурге повысилась после нововведений. По ГОСТу на перекрестках должны быть установлены обязательные фазы для пешеходов, что замедляет автомобильный трафик. Это правило приводит к снижению пропускной способности на пешеходных переходах. В то же время оно необходимо для сокращения аварийных случаев, объяснили в областном УГИБДД.

Согласно статистическим данным, в Екатеринбурге за 2020 год значительно снизилась аварийность. Количество ДТП с пешеходами на регулируемых перекрестках уменьшилось на 16%.

По мнению автоинспекторов, решить проблему пробок помогут те же нормы ГОСТов. С 1 апреля 2020 года действует правило, по которому машины и пешеходы могут двигаться в одной фазе цикла светофора, если число машин составляет не более 120 в час, а пешеходов — не более 600 в час.

Кроме того, на светофорах должны применяться бело-лунные секции, которые предупреждают автомобилистов о необходимости пропустить людей на пешеходном переходе.

Во Владивостоке тоже ухудшилась дорожная ситуация. Город стоял в пробках из-за гололеда, который образовался после ледяного дождя.

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