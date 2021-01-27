Любовница покойного Золотухина объяснила, почему актер не ушел от жены

Москва, 27 января. Актриса Ирина Линдт рассказала о чистых чувствах, которые у нее были к народному артисту Валерию Золотухину, и объяснила, почему он не развелся с женой.

Линдт никогда не расстраивалась, что так и не стала официальной женой Золотухина. Как признается сама актриса, она бы сама не позволила звезде кино уйти от жены Тамары, с которой он прожил более 30 лет.

Хотя, как говорит Ирина, ей было обидно, когда любимый мужчина уходил к жене, а не оставался с ней. Однако любовница Золотухина оправдывала и переосмысляла ситуацию.

«Я знала, что у нас с ним чистое чувство. В этом и была моя правда. У него была непростая личная жизнь. В отношениях людей важно, когда два человека понимают и принимают друг друга, — сказала Ирина в эфире программы «Судьба человека». — В какой-то момент он стал часто приходить к нам в гости. Родители привязались к нему. Он, кстати, старше моего отца на девять лет. Печати в паспорте у нас никогда не было. Все остальное было. Для меня печать в паспорте не имела значения никогда».

При этом у актрисы были мысли о разрыве с Золотухиным, но она не смогла этого сделать — чувства взяли вверх.

Первая встреча Ирины и Валерия произошла в театре. Тогда актрисе было 24 года. У артистов завязался роман. В 2004 году Ирина подарила возлюбленному сына.