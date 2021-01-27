Врачей допросили на заседании по аресту бизнесмена Александра Сабадаша

Санкт-Петербург, 27 января. Судья на заседании по избранию меры пресечения бизнесмену Александру Сабадашу допросила медиков, которые заявили о необходимости постоянного наблюдения в больнице. Об этом корреспонденту ФАН рассказала адвокат Татьяна Журавлева.

«На судебном заседании было допрошено два врача, а также заместитель главного врача по медицинской части. Заявили, что Сабадаша необходимо наблюдать в больнице. У него могут развиться осложнения. Допросили также гастроэнтеролога, который заявил что подсудимый нуждается в дообследовании и, если этого не сделать, Сабадаш может умереть», — рассказала корреспонденту ФАН адвокат Татьяна Журавлева.

Ранее защитники бизнесмена заявили, что намерены обжаловать арест подзащитного. Напомним, Сабадаш был госпитализирован в больницу 25 января из зала городского суда Петербурга. Там рассматривалось апелляционное представление на решение Смольнинского районного суда от 15 января о мере пресечения Сабадашу. По словам адвоката, состояние здоровья бизнесмена ужасное.