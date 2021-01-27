Брутер оценил перспективы отношений между РФ и США после разговора Путина и Байдена

Отношения между Россией и США все также останутся натянутыми, несмотря на ряд достигнутых договоренностей с новой американской администрацией. Об этом в интервью ФАН заявил политолог Международного института политических исследований Владимир Брутер.

Ранее президенты России и США — Владимир Путин и Джозеф Байден — провели свой первый телефонный разговор. Два лидера обсудили немало важных давно назревших вопросов во взаимоотношениях между РФ и США. Среди них — продвигаемая Москвой инициатива о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН, внутриукраинское урегулирование и продление договора СНВ-3. По последнему пункту Путин и Байден пришли к полному консенсусу — президенты предписали своим сотрудникам срочно работать над тем, чтобы успеть продлить соглашение до 5 февраля.

«Факт достижения договоренностей по СНВ-3 я оцениваю, разумеется, положительно, — заметил Брутер. — Однако его нельзя воспринимать как пролог к оздоровлению российско-американских отношений. Это отдельный эпизод, в котором Белый дом был заинтересован и сам — он реализовал свой собственный интерес, а отнюдь не наш. Так что переносить позитивные эмоции от этого аспекта взаимодействия Москвы и Вашингтона на другие было бы ошибкой».

В разговоре с Путиным Байден подчеркнул, что США «и дальше будут отстаивать суверенитет Украины». Политолог считает, что таким образом Соединенные Штаты вернутся к той политике в отношении Киева, которую они реализовывали до прихода к власти Дональда Трампа в 2016 году.

«Украина вновь будет использована для «сдерживания» РФ и как некий антироссийский форпост, — уверен эксперт. — При этом Вашингтоном будет делаться все, чтобы в Москве не надеялись, что приход к власти в Киеве неких умеренных сил сможет вновь сблизить два братских народа. Подобный вариант, кстати, допускался Трампом: собственно, именно так Владимир Зеленский со своей примирительной риторикой и выиграл выборы. Миротворца, как выяснилось впоследствии, из него не получилось, но уже сам факт того, что американцы позволили тогда ему победить, говорит о многом. Будь в то время в Вашингтоне у власти демократы, ничего бы у Зеленского не получилось».

Что же касается российской инициативы о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН, то Байден, по мнению собеседника ФАН, вряд ли займет по отношению к ней непримиримую позицию.