Вдова Бориса Грачевского отказалась воевать за имущество покойного мужа

Москва, 27 января. Вдова покойного худрука «Ералаша» Бориса Грачевского, актриса Екатерина Белоцерковская не планирует вступать в гонку за наследство, оставленное супругом.

Как рассказали близкие люди режиссера, знакомые с его женой, Белоцерковская до сих пор не может прийти в себя после похорон мужа. На церемонии прощания с Грачевским актриса рыдала в голос.

«Катюша за наследство воевать не намерена, в ее планах — восстановить силы после трагедии, воспитывать сына достойным человеком», — отметили знакомые семьи.

Вдова Грачевского хочет собрать наследие покойного супруга и, возможно, создать музей его памяти, передает KP.RU. По словам близких режиссера, третья жена нежно и трогательно заботилась о нем, как никто другой.

Борис Грачевский скончался 14 января от последствий коронавируса, создателю «Ералаша» был 71 год. Похороны режиссера состоялись через три дня после его смерти, он покоится на Троекуровском кладбище. Екатерина Белоцерковская недавно призналась, что до сих пор не может поверить в смерть мужа. По словам вдовы, с кончиной Грачевского ее жизнь словно остановилась.