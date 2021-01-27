ПАСЕ намерена отказаться от санкций против российской делегации

Страсбург, 27 января. Парламентская ассамблея Совета Европы намерена отказаться от ограничений в отношении российской делегации. Такое решение приняли в Мониторинговом комитете ПАСЕ.

Комиссия предварительно утвердила решение, которое подтверждает полномочия делегации из России. Резолюция предполагает полное отсутствие каких-либо ограничений. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте ассамблеи. В проекте ПАСЕ признает, что РФ отходит от обязательств перед Советом Европы.

В Госдуме ранее сообщили о несостоявшихся дебатах ассамблеи по ситуации с блогером Алексеем Навальным. Спикер Вячеслав Володин подтвердил такую информацию.