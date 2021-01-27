Бывшая возлюбленная Тимати стала похожа на Майкла Джексона

Москва, 27 января. Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, модель и блогер Анастасия Решетова удивила поклонников новым фото. Знаменитость изменилась на снимке до неузнаваемости.

Новая фотография появилась на странице Решетовой в Instagram. На фото модель стоит на белом фоне в черном кожаном пиджаке и бархатном платье. Для кадра экс-возлюбленная Тимати скрестила руки под грудью и направила взгляд куда-то в сторону.

Подписчики Анастасии Решетовой были неприятно шокированы ее новым снимком. Особое внимание поклонников привлек нос модели. Пользователи соцсети пришли к выводу, что бывшая возлюбленная Тимати либо злоупотребила услугами пластических хирургов, либо слишком сильно обработала фото в специальных программах, из-за чего стала похожа на покойного поп-короля Майкла Джексона.

«Совершенно на себя тут не похожа»; «А куда делся кончик носа — отпилили?»; «С пластикой носа переборщили. На Джексона становитесь похожи»; «Зачем вы все уменьшаете нос?! Господи, уже у половины он вообще отвалился!»; «Что у вас с носом? Как Майкл Джексон», — написали комментаторы.

Анастасия Решетова не раскрывает, кем занято ее сердце после расставания с Тимати. Недавно модель заинтриговала подписчиков, показав цветы и записку от незнакомца. Впрочем, некоторые полагают, что Решетова все еще встречается с рэпером, а их расставание — это пиар.