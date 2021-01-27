Мексиканка не узнала себя на интимных фото и накинулась на мужа с ножом

Мехико, 27 января. Жительница штата Сонора набросилась с ножом на своего мужа после того, как обнаружила в его телефоне интимные фотографии, но не узнала на них себя.

Увидев снимки, женщина устроила скандал, переросший в поножовщину. Мужчина не успел объяснить своей возлюбленной, что нашел фотографии на электронной почте и сохранил их на телефон. Фото было сделано еще до свадьбы, и ревнивая жена не узнала себя, так как до брака ей нравилось «выглядеть красивой».

Муж мексиканки получил несколько ножевых ранений, но все же сумел успокоить импульсивную супругу и все ей объяснить. Соседи, услышав крики, вызвали полицию. Ревнивицу арестовали и предъявили обвинение в домашнем насилии.

Пьяные супруги устроили поножовщину в одной из квартир Выборга, сообщал ФАН. Во время конфликта жена схватила нож и воткнула его в спину мужу.