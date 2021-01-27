Жительница Саранска придумала историю о краже, чтобы «развести» мужа на деньги

Саранск, 27 января. Жительница Мордовии соврала полицейским о краже. История о хулиганах нужна была для того, чтобы взять у мужа деньги.

Женщина пожаловалась, что злоумышленники обокрали ее на остановке. По ее словам, в похищенном пакете были документы. Однако правоохранители выяснили, что на самом деле никто на нее не нападал, а паспорт и другие бумаги хранились дома.

«Женщина призналась, что решилась на ложный донос, чтобы взять у мужа деньги якобы на восстановление документов. На самом деле она предполагала использовать наличность в личных целях», — сообщили в региональном МВД.

Теперь коварной жене грозит штраф до 120 тыс. рублей или лишение свободы до двух лет.

Ранее ФАН сообщил о том, как сайт по торгам криптовалютой лишил 80-летнего трейдера из Мордовии сбережений.