В основу ареста бизнесмена Александра Сабадаша легли материалы прошлых лет

Санкт-Петербург, 27 января. Адвокат осужденного Александра Сабадаша Татьяна Журавлева рассказала, что стало основой для ареста бизнесмена.

По ее словам, на решение суда повлияли материалы прошлых лет.

«Аргументы, которые мы в ходе заседания должны были привести, их действительно много. Потому что документы, которые были представлены в этом материале — постановление о возбуждении уголовного дела и так далее, а дальше шли допросы лиц, которые надерганы из разных уголовных дел. Не из этого уголовного дела, а из других, старых, 2018 года, 2015 года — дела, по которым он уже осужден. В этих протоколах про Сабадаша никто вообще ничего не говорит», — поясняет Татьяна Журавлева в комментарии Федеральному агентству новостей.