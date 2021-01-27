Анатолий Вассерман объяснил заявления Китая о виновности США в пандемии

Заявления со стороны Китая об утечке коронавируса из американской лаборатории стали следствием обвинения ученых из самой Поднебесной в причастности к пандемии. Об этом в беседе с ФАН рассказал журналист, публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман.

Собеседник прокомментировал сообщение о том, что китайский хештег об утечке COVID-19 из лаборатории в США набрал 1,4 млрд просмотров. По его словам, смена главы Белого дома не стала причиной начала столь агрессивной кампании.

«Думаю, что дело не в приходе Джо Байдена. Скорее, дают о себе знать проблемы с Дональдом Трампом. Именно он очень любил обвинять Китай в создании коронавируса, и именно в ответ Поднебесная заявила, что ответственность может лежать на самих американцах», — сказал публицист.

Анатолий Вассерман поделился мнением по поводу того, в чем будет одно из принципиальных различий правления нового президента США от политики своего предшественника.

«Трамп пытался добиться того, чтобы рабочие места, созданные в Китае, вернулись в Америку. Байден к этому не стремится. Думаю, что он хочет улучшить отношения с этим регионом», — сказал журналист.

В то же время телеведущий подчеркнул, что взаимные обвинения по этой теме еще долго не утихнут.

«Думаю, об этом будут спорить еще долго. Очень уж острая проблема. Боюсь, даже когда пандемию задавят вакцинами, препирательства продолжатся. К тому же половина американских избирателей за Трампа. Они верят, что виноват Китай», — резюмировал политический консультант.

Ранее Анатолий Вассерман в беседе с Федеральным агентством новостей прокомментировал приезд в России Марии Максаковой.