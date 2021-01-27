Поклонники оценили «однорукий» танец Манукяна

Блогер, рэпер Давид Манукян на последнем эфире шоу «Танцы со звездами» вышел на паркет с перевязанной рукой. Поклонники Давы оценили его «однорукий» танец.

Экс-возлюбленный телеведущей Ольги Бузовой во время репетиции своего выступления для танцевального проекта Первого канала повредил плечевой сустав. Зрители терялись в догадках, сможет ли Манукян продолжить свое участие в «Танцах». И все же, на радость фанатам и на злобу недоброжелателям, блогер таки продемонстрировал свой талант и мастерство на сцене. Но он был вынужден выступать, не снимая фиксирующей повязки с руки.

Поклонникам блогера пришлось по душе его выступление. Пользователи Сети лестно отозвались о танце Давида Манукяна с его партнершей танцовщицей Дарьей Палей.

«Давид, это очень красиво. Только профессионал сможет станцевать с одной рукой! Танец просто супер, несмотря на травму, вышел и станцевал, молодец. Так держать», — поддерживали подписчики рэпера в Instagram.

Говоря о профессионализме Давида Манукяна, нашлись и те, кто не особо доволен его участием в шоу «Танцы со звездами». Все дело в том, что принцип отбора участников строится на том, что в паре должен быть один профессионал, а другой — новичок. А, как стало известно, Давид Манукян профессионально занимался бальными танцами и даже был чемпионом России в этой области.

Однако ни мнение посторонних людей, ни даже опасная травма, по всей вероятности, не остановят артиста перед поставленной целью. Даже расставание с бывшей возлюбленной Бузовой не особо заботит артиста.

Ранее врач-невролог рассказал о легкой форме травмы, какую пережил Давид Манукян, и о правилах восстановления после нее.