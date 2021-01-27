Бойфренд-итальянец сделал Азизе предложение в эфире Первого канала

Москва, 27 января. Возлюбленный певицы Азизы Алессандро сделал ей предложение руки и сердца в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Личная жизнь у знаменитости до этого не складывалась. Осенью она должна была выйти замуж, но из-за измены возлюбленного отменила праздничное торжество.

Сейчас певица состоит в отношениях с итальянцем, который с самыми серьезными намерениями относится к спутнице. В эфире Первого канала бойфренд подарил Азизе кольцо и роскошный букет роз, попросив стать его женой. Певица не ожидала такого поворота событий и попросила время на раздумье.

«Я не тороплю Азизу с ответом. Пока приглашаю ее в Италию. Хочу показать ей свою страну, а потом пусть дает ответ», — сказал Алессандро.

Молодой человек является давним поклонником певицы. Узнав, что звезда дает онлайн-уроки русского языка, он попросился к ней на занятие. А через некоторое время открыл ей свою душу, рассказав о романтических чувствах. Мужчина позвал 56-летнюю исполнительницу на свою родину, певица дала согласие, но попросила время на завершение своих дел в РФ, сообщает Пятый канал.