Инфекционист назвал процент невосприимчивых к коронавирусу москвичей

Москва, 27 января. Около 50% москвичей уже не восприимчивы к коронавирусной инфекции, сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, ситуация в каждом отдельном российском регионе складывается по-разному. Например, в некоторых субъектах РФ сформировалось 50-60% невосприимчивых к новой инфекции, а в некоторых регионах выявлено только 30-40%.

«По Москве официальной статистики по данным таким нет. Я думаю, процентов 50 невосприимчивых к COVID-19 в Москве точно есть, если не больше», — заявил Тимаков в беседе с РИА Новости.

Мэр столицы Сергей Собянин ранее отметил, что пандемия идет на спад, поэтому теперь нужно делать акцент на восстановление экономики. Например, в Москве отменили ограничения на ночную работу предприятий общепита, ночных клубов и баров.

Эти заведения проверят на соблюдение санитарных требований против распространения коронавируса. При наличии нарушений учреждению выпишут штраф.