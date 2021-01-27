Футболист Александр Кокорин уходит в итальянскую «Фиорентину»

Москва, 27 января. Российский футболист Александр Кокорин сменил команду «Спартака» на итальянский клуб «Фиорентина». Он успешно прошел медобследование и подписал контракт о переходе.

Теперь 29-летний Кокорин является нападающим команды «Фиорентина». О согласовании его перехода стало известно 21 января. По данным СМИ, сумма трансфера футболиста может составить порядка 5 миллионов евро.

Тем временем переговоры между «Спартаком» и «Аяксом» проходят успешно и находятся на завершающей стадии. Трансфер бывшего игрока московского футбольного клуба Квинси Промеса может обойтись «красно-белым» в 12 млн евро. Официально о переходе могут объявить в течение трех дней.