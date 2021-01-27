Россияне назвали театром абсурда слова о «связи» Путина и пропаже известного дельфина

Москва, 27 января. Российские интернет-пользователи прокомментировали слова ирландского сенатора Неда О’Салливана о якобы причастности главы РФ Владимира Путина к пропаже знаменитого дельфина Фунги.

The Irish Post сообщила, что дельфин три месяца назад пропал из гавани Дингла в графстве Керри. По словам авторов, одна из теорий пропажи символа города гласит, что Фунги исчез из-за использования российскими военными неких гидролокаторов, с помощью которых якобы ведется наблюдение за кораблями Великобритании.

«В этом могли быть замешаны россияне. Возможно, Путин», — заявил О’Салливан, отметив, что всегда «пристально следит за Россией».

Однако российские интернет-пользователи уверены, что причастности Российской Федерации, а тем более главы государства, к этой ситуации нет. Россияне крайне негативно отреагировали на громкое заявление ирландского политика, указав на возможные проблемы сенатора с психологическим здоровьем.

«Театр абсурда», — заявила одна из пользователей Сети.

«Берегитесь, призрак шизофрении бродит по Европе!» — с иронией заявил комментатор.

«Дельфин сделал Brexit», — подчеркнул россиянин.

По словам одного из интернет-пользователей, вероятно, ирландского сенатора в раннем детстве похитили инопланетяне, а теперь у политика выявляются последствия травмы.

«Как можно нести такую ахинею, и это говорит сенатор! Стыд и позор», — добавила комментатор.

Ранее в Центре спасения морских млекопитающих «Безмятежное море» объяснили, почему на берег Крымского полуострова детеныши дельфинов выбрасываются в предсмертном состоянии.