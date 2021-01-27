Дело об оправдании терроризма пранкером Вольновым направили в прокуратуру

Москва, 27 января. СК РФ завершил расследование дела украинца Никиты Кувикова, известного в Сети как пранкер Евгений Вольнов. Сам Кувиков ранее был объявлен в международный розыск.

Украинец обвиняется в публичном оправдании и пропаганде терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). По данным следствия, 1 ноября 2018 года Кувиков, узнав о совершении накануне террористического акта в здании УФСБ по Архангельской области, опубликовал в интернете видео со своим телефонным разговором, в котором он публично заявил о признании идеологии и практики терроризма правильными, заслуживающими поддержки и подражания.

Взрыв в архангельском управлении ФСБ произошел 31 октября 2018 года, в результате которого погиб 17-летний молодой человек. До атаки он заявил в мессенджере, в котором состояли члены анархического движения, о том, что он причастен к теракту.