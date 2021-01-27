Украинский журналист раскритиковала послов G7 за вмешательство в дела Киева

Киев, 27 января. Совместное заявление послов стран G7 о ситуации с коррупцией на Украине является прямым вмешательством в дела страны, считает журналист Светлана Крюкова.

Колумнист сообщает, что послы выпустили совместный документ, носящий название «Дорожная карта судебной и антикоррупционной реформ». В нем перечисляются «советы», как Украине следует изменить реформы и победить коррупцию. Крюкова призвала МИД Украины вызвать послов стран G7 и вручить им по ноте протеста и предупредить, что их могут выслать из страны и признать персонами нон грата. Но этого, конечно же, не произойдет, пишет журналистка.

Крюкова обратила внимание, что Международный валютный фонд (МВФ) ставит Украине задачи «по всем фронтам» — от принципов ценообразования на энергоносители до параметров земельной реформы. Временная поверенная в делах США указывает Киеву, какую вакцину от коронавируса страна должна закупать. Правительство может подавать в Раду проект госбюджета только после того, как его утвердят клерки МВФ, что стало обычной практикой, возмущается журналист.

«Ну напишите уже, наши дорогие то ли управленцы, то ли хозяева, инструкцию: «Какого президента мы должны выбрать», с четкими параметрами — рост, вес, пол, цвет глаз, порядок согласования с посольствами его предвыборной программы», — пишет Светлана Крюкова.

Журналистка иронично предложила США и Западу назначать президента Украины самим, чтобы жители страны «не мучились с выбором».

Накануне депутаты Верховной рады Украины от правящей партии «Слуга народа» предложили давать срок за сокрытие человеком информации о наличии у него гражданства России.