Анна Кошмал высказалась о продолжении сериала «Сваты»

Москва, 27 января. Популярная российская актриса Анна Кошмал, сыгравшая роль Жени Ковалевой в сериале «Сваты», активно ведет свою страницу в Instagram. Она не скупится на развернутые ответы на комментарии своих подписчиков. Подробнее в материале Teleprogramma.pro. Так, на вопрос одного из фолловеров о том, какая маленькая мечта есть у актрисы в жизни, она ответила однозначно.

«Доснять «Сваты-7». Нет в моей жизни и дня, когда меня бы не спросили: «Когда они выйдут на экран?» И здесь 50% тот же всех интересующий вопрос! Если что, никто не знает, когда они выйдут», — написала актриса.

Но оставлять актрису в покое, поклонники, кажется,не собираются. Практически сразу же ей задали другой вопрос, и он тоже касается будущего Кошмал и ее грез. Звезду «Сватов» спросили, что значит в ее понимании быть счастливым человеком и чувствует ли она себя счастливой сейчас.

«Счастье и радость в жизни зависит от количества любви, которую человек дарит и получает. И я счастлива, да!» — написала украинская актриса.

Седьмая часть популярного телесериала «Сваты» была почти отснята в Белоруссии в 2019 году. Но из-за пандемии коронавируса съемки были приостановлены.

Ранее Анна Кошмал призналась, что в жизни практически не общается с коллегами по съемочной площадке и видится с родственниками по площадке только на премьерах.