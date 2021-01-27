Возлюбленная Валерия Золотухина рассказала об их первой встрече в театре

Москва, 27 января. Актриса Ирина Линдт, у которой был роман со знаменитым артистом Валерием Золотухиным, рассказала, как они впервые встретились в театре.

Встреча будущих возлюбленных произошла, когда Линдт было 24 года. Актриса увидела в коридоре театра не очень трезвого человека и не сразу поняла, кто перед ней.

«Он не мог попасть ногой на ступеньку. Я еще удивилась, что в театре человек находится в таком состоянии. Он поднял лицо, и я поняла, что это Валерий Золотухин», — вспоминает Линдт.

В программе «Судьба человека» артистка рассказала, что она была шокирована и очень расстроена обстоятельствами встречи. Актрису опечалило, что единственный известный артист театра находится в таком состоянии.

Валерий Золотухин был на 33 года старше Ирины Линдт. Молодая актриса полюбила его не сразу, но со временем привязалась к артисту. В 2004 году Линдт родила от Золотухина сына Ивана, однако актер так и не ушел из семьи ради возлюбленной. В марте 2013 года артист скончался на 72-м году жизни.

Валерий Золотухин снимался в экранизации романа «Мастер и Маргарита», с которой связывают много мистических совпадений. Несколько участников съемок скончались во время работы над лентой и после ее выхода.