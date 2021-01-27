Энтони Джошуа намерен взять реванш за поражение от дагестанского боксера

Махачкала, 27 января. Звезда мирового бокса из Великобритании Энтони Джошуа изъявил желание провести поединок с дагестанцем Магомедрасулом Меджидовым. По словам боксера из Махачкалы, британец хочет взять реванш за поражение на любительском уровне.

Меджидов выиграл у Джошуа в 2011 году в финале чемпионата мира, который проходил в Баку. Россиянин, выступавший за Азербайджан, отправил будущую звезду в нокдаун и одолел соперника с перевесом в одно очко. Боксер из Дагестана утверждает, что Джошуа хотел бы провести еще один поединок, чтобы выявить сильнейшего.

«Он озвучивал, что хотел бы со мной подраться и разрешить спор, кто из нас лучше. Я только рад этому. Я всегда стремлюсь боксировать с такими, как он, с теми, кто пробился на вершину бокса. На любительском уровне я их всех побеждал, теперь они в профессионалах и всех громят. Я жалею, что раньше не перешел в профессионалы», – сказал он журналистам.

Свой первый бой на профессиональном уровне 34-летний Меджидов провел лишь в 2019 году, в сентябре одолев американца Эда Фонтейна. В декабре того же года он выиграл у британца Тима Литтла, а в ноябре 2020 года – нокаутировал пуэрториканца Сарета Дельгадо, не знавшего до этого поражений.

В настоящее время Меджижов в Махачкале готовится к следующему поединку. Он состоится в начале марта в США, но соперник россиянина пока не определен.

«Мне все равно, с кем боксировать. Мне лишь важно, чтобы соперник был с именем, я готов сейчас драться даже с чемпионом», – сказал дагестанский тяжеловес.

Магомедрасул Меджидов – трехкратный чемпион мира по боксу, чемпион Европы среди любителей, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.

Энтони Джошуа – олимпийский чемпион 2012 года, действующий чемпион мира среди профессионалов по версиям IBF, WBA, IBO. С 2014 года он неизменно попадает в десятку лучших тяжеловесов мира по итогам года по версии влиятельного портала BoxRec. На профессиональном ринге Джошуа провел 25 боев, в 24 из которых одержал победы. Единственное поражение он потерпел от мексиканца Энди Руиса летом 2019 года, однако уже в декабре того же года взял реванш. Свой следующий поединок британец проведет в июне 2021 года против соотечественника Тайсона Фьюри.

Ранее ФАН сообщал, что власти Дагестана могут открыть спортивные объекты, посещение которых ранее было запрещено из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Как отмечало руководство регионального Минспорта, возобновление работы стадионов необходимо для полноценной подготовки дагестанских атлетов к участию в международных соревнованиях.