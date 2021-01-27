Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Спорт

Энтони Джошуа намерен взять реванш за поражение от дагестанского боксера

Энтони Джошуа намерен взять реванш за поражение от дагестанского боксера

Махачкала, 27 января. Звезда мирового бокса из Великобритании Энтони Джошуа изъявил желание провести поединок с дагестанцем Магомедрасулом Меджидовым. По словам боксера из Махачкалы, британец хочет взять реванш за поражение на любительском уровне.

Меджидов выиграл у Джошуа в 2011 году в финале чемпионата мира, который проходил в Баку. Россиянин, выступавший за Азербайджан, отправил будущую звезду в нокдаун и одолел соперника с перевесом в одно очко. Боксер из Дагестана утверждает, что Джошуа хотел бы провести еще один поединок, чтобы выявить сильнейшего.

«Он озвучивал, что хотел бы со мной подраться и разрешить спор, кто из нас лучше. Я только рад этому. Я всегда стремлюсь боксировать с такими, как он, с теми, кто пробился на вершину бокса. На любительском уровне я их всех побеждал, теперь они в профессионалах и всех громят. Я жалею, что раньше не перешел в профессионалы», – сказал он журналистам.

Свой первый бой на профессиональном уровне 34-летний Меджидов провел лишь в 2019 году, в сентябре одолев американца Эда Фонтейна. В декабре того же года он выиграл у британца Тима Литтла, а в ноябре 2020 года – нокаутировал пуэрториканца Сарета Дельгадо, не знавшего до этого поражений.

В настоящее время Меджижов в Махачкале готовится к следующему поединку. Он состоится в начале марта в США, но соперник россиянина пока не определен.

«Мне все равно, с кем боксировать. Мне лишь важно, чтобы соперник был с именем, я готов сейчас драться даже с чемпионом», – сказал дагестанский тяжеловес.

Магомедрасул Меджидов – трехкратный чемпион мира по боксу, чемпион Европы среди любителей, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.

Энтони Джошуа – олимпийский чемпион 2012 года, действующий чемпион мира среди профессионалов по версиям IBF, WBA, IBO. С 2014 года он неизменно попадает в десятку лучших тяжеловесов мира по итогам года по версии влиятельного портала BoxRec. На профессиональном ринге Джошуа провел 25 боев, в 24 из которых одержал победы. Единственное поражение он потерпел от мексиканца Энди Руиса летом 2019 года, однако уже в декабре того же года взял реванш. Свой следующий поединок британец проведет в июне 2021 года против соотечественника Тайсона Фьюри.

Ранее ФАН сообщал, что власти Дагестана могут открыть спортивные объекты, посещение которых ранее было запрещено из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Как отмечало руководство регионального Минспорта, возобновление работы стадионов необходимо для полноценной подготовки дагестанских атлетов к участию в международных соревнованиях.

Новости партнеров