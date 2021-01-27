Перед задержанием бизнесмен Александр Сабадаш перенес операцию под наркозом

Санкт-Петербург, 27 января. Бывший сенатор от НАО, бизнесмен Александр Сабадаш в ночь перед задержанием перенес тяжелую полостную операцию под общим наркозом, сообщил ФАН его адвокат Татьяна Журавлева.

По словам юриста, допрашивать ее подзащитного в таком состоянии было «не то чтобы цинично, но и опасно для жизни».

«Я все это указала, сослалась на конституцию. Поскольку были нарушены его права на медицинскую и юридическую помощь. Ни перед допросом, ни после него адвокаты не имели возможности с ним пообщаться. Все это было указано в замечаниях», — подчеркнула Журавлева.

Как сообщалось ранее, в 2015 году Сабадаш был приговорен к шести годам заключения, после этого суд добавил еще 2,5 года лишения свободы. Он отбывал наказание в колонии Курской области, но потом его этапировали в Петербург.

Бизнесмена обвинили в легализации денежных средств путем оплаты фиктивных международных контрактов на сумму более 480 млн рублей. Затем Сабадашу предъявили новое обвинение в хищении 458 млн рублей.

Смольнинский районный суд Петербурга 16 января изменил ему меры пресечения. Он был переведен из СИЗО «Кресты» под домашний арест до 7 марта из-за критического состояния здоровья.