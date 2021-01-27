Бывшая возлюбленная блогера Давы рассказала, почему сбежала от блогера

Москва, 27 января. Блогер Давид Манукян, известный как Дава, оказывал психологическое давление на свою бывшую возлюбленную Валерию Агикьян. Девушка объяснила, почему вынуждена была уйти от певца.

Первое время отношения между влюбленными складывались идеально. Но потом Дава начал давить на Валерию и убеждать ее в том, что она ничего не добьется. Манукян хотел, чтобы его спутница уехала в Новосибирск и стала домохозяйкой.

«Он стал промывать мне мозги, мол, танцы — это разврат, политика, что я не добьюсь никаких результатов, не смогу заработать денег, — сказала танцовщица в интервью «Москва 24». — Я решила, что от такого человека надо бежать, если он говорит, что я ничего не смогу и успеха не достойна».

Она добавила, что 27-летний блогер часто упоминает о ней в интервью, причем в негативном плане. По ее словам, Манукян «пытается проехаться на образе страдальца», задеть и опорочить ее. Поведение Давы ее сильно удивило, но Валерия предположила, что блогер либо остался в переходном возрасте, либо хочет заработать рейтинги.

Недавно стало известно о расставании Давы и популярной телеведущей Ольги Бузовой. Звезда «Дома-2» утверждает, что ее бывший бойфренд избивал ее, в то же время блогер все отвергает, сообщает Пятый канал.