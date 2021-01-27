Эксперт рассказал, как коронавирус создал новые тренды в бизнесе

2020 году бизнес по всему миру терпел убытки. Компании, которые успели перестроить процессы в соответствии с новыми условиями, все-таки смогли удержаться на плаву. Предприниматель, инвестор Алексей Воронин рассказал ФАН, что будет с бизнесом в 2021 году.

По его словам, современная парадигма вынуждает предпринимателей искать и реализовывать новые идеи, а также предугадывать тренды, чтобы зарабатывать и масштабироваться даже во время пандемии. Какие тренды стоит подхватить именно сейчас, чтобы заработать больше?

«Просто бизнес» больше не выживет

Серийные предприниматели и новички привыкли изучать конкурентов и делать «так же, только лучше». Отныне о таком подходе к бизнесу стоит забыть. Если раньше спрос рождал предложение, сегодня наблюдается тенденция в создании инноваций, которые способны облегчить жизнь и внести небольшие коррективы в привычные будни. Причем работает это как в сфере B2b (бизнес для бизнеса), так и в B2c (бизнес для потребителя).

Сфера IT и digital

По словам эксперта, в январе 2021-го, когда мы уже привыкли к реалиям пандемии, наблюдается интерес к сфере IT, а именно к новым мобильным приложениям и программному обеспечению.

«Причем актуально все, что хотя бы косвенно касается локдауна: от мобильных приложений для взрослых и продовольственных маркетплейсов до инструментов для борьбы с мошенничеством и самостоятельного создания видеоигр», — пояснил Алексей Воронин.

Забота о здоровье

Искусственный интеллект и современные технологии творят чудеса. И если еще полгода назад нам приходилось проходить полноценное обследование в медучреждении, то сейчас открывается перспектива узнать больше о своем теле, не сдавая десяток анализов.

«Здесь и тест на антитела к COVID-19 с доставкой, и специальное ПО для медицинского оборудования на базе ИИ, и персональные мобильные приложения», — добавил Алексей Воронин.

Новые увлечения

По мнению эксперта, в 2021-м VR-очки перейдут в разряд антитрендов — на днях компания Shockwave представила ультратонкий беспроводной VR-костюм, позволяющий получить весь спектр тактильных ощущений во время игры. Купить такой можно будет уже в июне.

Любителям соцсетей Алексей Воронин рекомендует присмотреться к мобильным приложениям для создания Stories и прислушаться к проблемам кибербезопасности — специальное ПО становится все более востребованным.

«Кстати, если у вас нет тяги к современным технологиям, можно заняться производством приправ и соусов. В январе 2021-го их популярность взлетела — люди готовят дома, мигранты делятся кулинарными традициями, а миллениалы любят поэкспериментировать», — пояснил Алексей Воронин.

Товары, набирающие популярность

По слова эксперта, сейчас в цене любые «ковидные» аксессуары. Компания Mconnect представила «маску будущего» — антимикробную, с технологией Bluetooth 5.0, микрофоном, динамиками и USB. Почему бы предпринимателю на волне восходящего тренда не создать свою новомодную маску?

«Открывшиеся после локдауна общественные места активно пользуются услугами роботов-уборщиков. Машины распыляют дезинфицирующее средство по поверхностям, «перевозят» ультрафиолетовые лампы и тщательно моют полы. На продажу начали выставлять товары, курсы, программное обеспечение и рассылки по подписке. Так что вы можете уже сейчас создавать соответствующий софт или продавать свои товары по подписке с приятной для клиента скидкой», — пояснил Алексей Воронин.

Также в начале 2021 года пользователи все чаще упоминают автополив для комнатных растений, камеру для Apple Watch и персональные голографические дисплеи в качестве желанного гаджета.