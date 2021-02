Как реки Евфрат и Тигр могут стать причиной войны Турции с соседними странами

Вода в последние годы стала дефицитным ресурсом и ключевым элементом развития. Быстрый рост населения и индустриализация еще сильнее усугубляют ее нехватку. Это привело к тому, что в засушливых частях планеты она становится причиной масштабных конфликтов.

Согласно докладу, опубликованному в 2019 году Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), между 2000 и 2009 годами на Земле из-за воды было зарегистрировано 94 конфликта. В последние годы ситуация резко ухудшилась — в период с 2010 по 2018 годы количество такого рода столкновений увеличилось до 263. Из-за этого можно утверждать, что недостаток воды все чаще доминирует в международных отношениях и внешней политике разных стран.

Автор Telegram-канала «Стамбульский волк» решил разобраться в водной политике Турции и разногласиях с соседями в этом вопросе.

Доктор Жус Жонгерден, доцент кафедры социальных наук Университета Вагенинген в Нидерландах, в 2010 году написал статью, в которой описал рассматриваемый НАТО сценарий конфликта Турции с соседними Сирией и Ираком. Он мог возникнуть из-за разногласий государств в вопросе водораспределения трансграничных рек.

По версии НАТО, Сирия и Ирак совершают совместное вторжение на турецкую территорию. Это происходит на фоне затянувшейся трехлетней засухи на их землях, связанной с водной политикой Анкары и нестабильной ситуацией в странах.

Согласно другому сценарию, «Уппсальской модели» от ООН, Турция и Ирак оказались на грани войны после неудавшейся попытки Багдада взорвать одну из принадлежащих Анкаре плотин. Иракская сторона осуждает нападение, но обвиняет турок в том, что они отказали соседям в доступе к воде. Анкара, в свою очередь, обвиняет Багдад в атаке, требует ареста виновных и угрожает полностью прекратить подачу воды, если он не выполнит ее требования. Силы мобилизованы, грядет война.

Оба прогноза о возможном вооруженном конфликте из-за водных ресурсов в этой части Ближнего Востока основаны на прошлом опыте, пишет Жонгерден. По словам доктора, совершенно очевидно, что в регионе существует риск начала военных действий.

Еще раньше, в 1975 году, Дамаск и Багдад оказались на грани войны, когда строительство плотины Кебан в Турции и плотины Тахба в Сирии в сочетании с засухой создало серьезные проблемы в Ираке.

В 1989 году случился другой инцидент — сирийские МИГи сбили исследовательский самолет Анкары, принадлежащий Управлению земельной политикой Турции. Предположительно, это могло быть связано с напряженностью, возникшей из-за разногласий по вопросу распределения водных ресурсов.

Турция мобилизовала свои силы и в январе 1990 года перекрыла реку Евфрат, чтобы заполнить водохранилище для плотины им. Ататюрка. Тем самым она временно сократила поток воды в Сирию и Ирак на 75%. Багдад пригрозил взорвать плотину, в ответ на что Анкара пригрозила полностью перекрыть поток воды в эти страны. На протяжении многих лет Ирак и Сирия предъявляли Турции многочисленные претензии из-за нехватки воды.

Вопреки общему мнению, Турция не является ближневосточным государством, не испытывающим нужды в источниках пресной воды. Она располагается в полузасушливом регионе, а, учитывая повышенную потребность в этом ресурсе, такая ситуация может привести к острому дефициту воды в стране.

Богатыми в этом плане странами являются те, в которых на душу населения приходится 10 000 кубометров воды в год. Между тем в Турции этот показатель в разы меньше и достигает лишь 1 350 кубических метров на душу населения. По прогнозам, к 2030 году эта цифра сократится до 1000 кубометров в год на человека при ожидаемой численности населения в 100 миллионов граждан.

В Турции располагается пять трансграничных бассейнов рек Чорох, Арас, Тигр и Евфрат, Оронт и Марица. Эти водные массивы занимают важное место в международных отношениях Анкары благодаря своему выходу за пределы ее территорий — таких рек в стране более 35%.

Реки Евфрат и Тигр представляют наибольшую ценность для национальных интересов Турции. Они составляют почти 80% общего трансграничного водного потенциала страны. Их совокупный среднегодовой сток достигает 84 млрд кубометров, что сопоставимо с аналогичным показателем реки Нил.

В течение года по руслу Евфрата проходит около 30 млрд кубометров воды. Согласно последним исследованиям, за последние 70 лет наблюдается тенденция к уменьшению среднегодового стока до 25 млрд кубометров. Такая динамика представляет собой яркий пример того, как на водных массивах сказывается вмешательство человека.

Со строительством крупных гидротехнических сооружений в верхнем течении Евфрата, на территории Турции и Сирии сезонные колебания режима течения реки стали менее выраженными. В целом среднегодовой сток Тигра достигает 52 млрд кубометров. Тот же его показатель на гидрометрической станции Джизре составляет 16,2 млрд кубометров.

Бассейн Тигра и Евфрата является жизненно важным источником энергии, продовольствия и питьевой воды для Турции, Сирии и Ирака, которые являются основными прибрежными государствами. В то время как Дамаск и Багдад рассматривают две реки отдельно, Анкара расценивает их как единый бассейн.

Страны работали над развитием этой речной системы начиная с 1950-х годов. В этот период Генеральный Директорат государственных гидравлических работ Турции (DSİ) построил плотины Кебан, Каракая и Ататюрк на реке Евфрат. Затем в Сирии реализовали несколько проектов плотин на реках Евфрат и Аси (Оронтес), которые являются двумя наиболее важными водными ресурсами страны. Табку, крупнейшую сирийскую плотину, возвели в 1968 году.

В процессе заполнения Кебаны и Табки и строительства плотины Ататюрк разгорелся спор между Турцией, Сирией и Ираком. Уменьшение потока воды на иракскую территорию обострило отношения Багдада и Дамаска. Пока государства бассейна поддерживали свои водные проекты, Турция и Ирак создали в 1981 году Совместный технический комитет (СТК) для «эффективного, разумного и справедливого» использования воды. Сирия участвовала в СТК в 1983 году. Переговоры по данному проекту были приостановлены после 16-го заседания комитета в 1992 году. Тем не менее, в 2007 году на техническом и политическом уровне состоялись новые трехсторонние встречи. Турция согласилась выпускать 500 кубометров воды в секунду до заключения окончательного договора между тремя прибрежными странами, как это было предусмотрено в протоколе, подписанном турецкой и сирийской сторонами в 1987 году.

«Аданское соглашение», к которому Дамаск и Анкара пришли в 1998 году, послужило основой для общей работы во многих областях, включая туризм и торговлю. В этом контексте в 2001 году был подписан протокол о сотрудничестве в области водных ресурсов между Администрацией регионального развития Проекта Юго-восточной Анатолии (GAP) и Генеральной организацией развития земель.

Турция заключила меморандум о взаимопонимании с Сирией и Ираком в 2009 году. Он включал мониторинг водных ресурсов, совместные проекты и протоколы, а также борьбу с изменением климата. Один из пунктов между Турцией и Сирией предусматривал строительство плотины «Дружба» емкостью 110 млн кубометров на реке Эль-Аси на границе между этими странами. Реализация проекта началась 6 февраля 2011 года, но события гражданской войны в Сирийской Арабской Республике (САР), которые произошли в следующем месяце, отбросили его назад.

Эль-Аси — река, которая протекает по территориям Турции, Сирии и Ливана, откуда она и берет свое начало.

Нет точных данных ни о длине реки, ни о ее течении. По разной информации ее протяженность колеблется от 248 до 571 км, а ежегодный сток, согласно турецким данным, в Сирии оценивается в 1,2 млн кубометров, а в Турции — в 12 млн кубометров.

На сирийской территории находится 69% территории бассейна и 325 км длины Эль-Аси, на турецкой — 23% и 88 км, в Ливане — 8% и 40 км.

Общая длина реки Чорох составляет 431 км. После того как она покидает Турцию, русло проходит 21 км через Грузию, а затем впадает в Черное море в Батуми. Водный потенциал реки составляет 6,4 млрд кубометров. Анкара запланировала десять дамб и гидроэлектростанций на Чорохе, которые будут обеспечивать 10,5 млрд кВт/ч электроэнергии в год. Ожидается, что после завершения эти проекты составят 6% от общего турецкого гидроэнергетического потенциала.

Плотина Юсуфэли — крупнейший проект в этом регионе. Церемония закладки первого камня состоялась 26 февраля 2013 года. Строительство плотины обойдется предположительно в 270 млн долларов. Первоначально открытие Юсуфэли было назначено на 29 мая 2018 года. На данный момент оно перенесено на 2021 год. После завершения работ плотина станет самой высокой в Турции.

Производимая энергия сможет удовлетворять потребности 650 тысяч человек. ГЭС и плотина состоят из трех блоков совокупной мощностью в 558 мегаватт. Годовая выработка энергии составит 1,888 млрд кВт/ч.

Реки Арас и Кура берут свое начало в Турции. Арас обеспечивает 45% общего стока воды в бассейне, а оставшиеся 55% обеспечивает Кура, которая протекает по территории республики 210 км, затем пересекает Грузию и проходит по ней 390 км. Бассейн реки длиной 1 364 км занимает площадь 88 000 кв.км. Река Арас протекает по турецкой земле приблизительно 300 км, а затем движется через границы между Турцией, Арменией, Азербайджаном и Ираном. На рубежах последних она присоединяется к Куре, и они вместе достигают Каспийского моря в Азербайджане.

Предполагаемый средний сток реки Арас в Турции составляет 2 190 млрд кубометров. Сельское хозяйство и животноводство являются основными видами экономической деятельности в турецкой части бассейна, где ухудшение качества воды — серьезная проблема.

Река Мерич (Марица) берет свое начало в горах Рила в Болгарии. Средний сток реки, бассейн которой составляет 53 000 кв. км, составляет 147 кубометров/с. Она протекает на 320 км через Болгарию, затем 240 км идет вдоль греко-турецкой границы и впадает в Эгейское море. Помимо своего основного течения, Марица сливается с четырьмя другими течениями: Арда, Тунджа, Кызылдели Су (Эритропотамос) и Эргене.

Основными проблемами, с которыми сталкивается бассейн реки, являются наводнения и загрязнение окружающей среды. Но в летние месяцы он может испытывать и засуху. Турция, Греция и Болгария подписали отдельные соглашения друг с другом об улучшении защиты от наводнений. Однако между этими странами нет соглашения, касающегося вод Марицы.

На сегодняшний день DSİ по всей территории Турции построил 504 плотины, 203 из которых — крупные.

Часть входят в Проект Юго-Восточной Анатолии. Его цель — использование водного потенциала бассейна рек Евфрат и Тигр для обеспечения почти 10% электроэнергии Турции и полива 20% орошаемых земель страны.

В 1977 году Анкара объединила все проекты в этой речной системе и объявила о создании GAP. В его рамках запланировано строительство 22 плотин, 19 ГЭС, в том числе 14 плотин и 11 ГЭС на Евфрате и его притоках, а так же 8 плотин и 8 ГЭС на Тигре. Завершенный проект сможет орошать около 1,7 миллиона гектаров земли и вырабатывать энергию в 27 миллиардов кВт/ч.

Согласно заявлениям турецкой стороны, цель проекта — повышение уровня доходов и качества жизни людей, живущих в этом регионе, путем оценки ресурсов, принадлежащих Юго-Восточному Анатолийскому региону. Кроме того, программа призвана устранить межрегиональные различия и содействовать экономическому развитию и социальной стабильности нации.

GAP — это еще и комплексный проект, который включает в себя городскую, сельскую и сельскохозяйственную инфраструктуры, промышленность, образование, транспорт, здравоохранение, жилье, туризм и многое другое. Он реализуется в девяти провинциях: Адыяман, Батман, Диярбакыр, Газиантеп, Килис, Мардин, Сиирт, Шанлыурфа и Ширнак. Регион, который охватывает GAP, составляет примерно 10% Турции с точки зрения площади и населения. При этом он покрывает 20% орошаемой площади почвы по всей стране и вместе с реками Евфрат и Тигр составляет 28,5% от общего турецкого водного потенциала.

Власти ожидают, что GAP обеспечит широкие возможности для сельского хозяйства и промышленности в регионе. Это значительно повлияет на экономическую и социальную жизнь на юго-востоке Турции. По задумке такое развитие событий привлечет капитал и квалифицированную рабочую силу, а также станет причиной возвращения ранее эмигрировавших граждан на свои земли.

