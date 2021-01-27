Врач назвал нетипичный признак инфаркта

Москва, 27 января. Признак, который может свидетельствовать о возникновении инфаркта миокарда, назвала врач-терапевт Алка Патель. При подозрении на приступ нужно обратить внимание на область живота.

Нетипичным признаком инфаркта может быть тошнота. Область живота является одним из основных участков, который требует внимания при подозрении на приступ. Сердечная мышца во время инфаркта умирает из-за дефицита кислорода. Поврежденная ткань в этот момент вырабатывает метаболиты, среди которых молочная кислота. Она активизирует нервные волокна, что приводит к тошноте.

Если человека постоянно тошнит, особенно во время физических нагрузок, это может быть тревожным признаком, предупредила Патель. Инфаркт является тяжелым патологическим состоянием, при котором происходит недостаточное кровоснабжение мышцы сердца. В результате развивается ишемия и некроз участка сердечной мышцы.

До этого врач и телеведущий Александр Мясников предупредил, что обезболивающее может быть опасным для здоровья. Некоторые препараты способны спровоцировать инфаркт и инсульт.