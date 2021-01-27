ФСБ сделала заявление о бесполетной зоне над Геленджиком

Москва, 27 января. ФСБ опровергла информацию о якобы подведомственных ей объектах в районе мыса Идокопас около Геленджика. Запрет на полеты в этой зоне связан с возросшей активностью НАТО.

Как пояснили в ведомстве, бесполетная зона рядом с Идокопасом была установлена Минтрансом в июле 2020 года в интересах пограничной безопасности.

Такое решение было принято из-за возросшей разведывательной активности ряда сопредельных стран (в том числе входящих в Северный альянс) к территории, где находится пограничная застава ФСБ по Краснодарскому краю. Административный комплекс заставы начал работать в октябре 2020 года, пишет РБК.