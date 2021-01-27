Контрразведка Венесуэлы заявила об аресте террористов из «Красного октября»

Каракас, 27 января. Военная контрразведка Венесуэлы (DGCIM) задержала двух человек, подозреваемых в подготовке террористических актов накануне парламентских выборов в декабре 2020 года. Теракты якобы организовало руководство оппозиции, передает TeleSUR.

«Серия подрывных действий планировалась под руководством оппозиционера Хуана Гуайдо. Эти действия должны были создать неблагоприятную обстановку [в стране] и спровоцировать волнения среди населения накануне и в ходе проведения выборов», — заявил Фредди Берналь, начальник полиции венесуэльского штата Тачира.

El cabecilla de esta Operación es Juan Guaidó. Se buscaba sabotear antenas del SECODENA de la FANB para evitar alguna reacción contra ataques desde Colombia; además de liquidar actores políticos como el Dip. Yhon Luna; José Belisario, vocero del Protectorado y mi persona. 2/3 pic.twitter.com/LDRzAl1jzj — Freddy Bernal (@FreddyBernal) January 26, 2021

На созванной по этому случаю пресс-конференции Берналь объявил, что другим координатором преступной группы является некто Бен Смит Бенсон, он же Луис Альберто Медина Гусман — гражданин Соединенных Штатов, наемник, прошедший военную подготовку в Колумбии и США и имеющий опыт ведения радиоэлектронной борьбы на Ближнем Востоке.

«В рамках всей операции, которая получила название «Красный Октябрь» планировалось устранение депутата местного законодательного собрания, пресс-секретаря полиции штата и меня», — объявил начальник полиции.

La DGCIM ha dado captura a dos individuos en este caso: Jean Carlos Roa, alias Porkis; y Karelys Silva, alias La Negra. Ambos se encuentran a la orden de las autoridades. ¡Mi felicitación a la DGCIM por garantizar la Paz de la República! 3/3 pic.twitter.com/oD0iglOekZ — Freddy Bernal (@FreddyBernal) January 26, 2021

По словам Берналя, террористы из «Красного октября» планировали саботаж на объекте с передающим радиооборудованием Совета национальной обороны вооруженных сил Венесуэлы.

«Их целью было нарушить работу средств РЭБ ВС Венесуэлы, направленных против радиоатак со стороны военизированных формирований Колумбии», — заявил Берналь.

Denunciamos la Operación Octubre Rojo: encabezada en #Táchira por Ben Smith Benson, alias Luis Alberto Medina Guzmán, ciudadano norteamericano, mercenario formado en Colombia y EEUU en las artes militares y con acciones de guerra electrónica en Medio Oriente. 1/3 pic.twitter.com/jAwpLAYtkq — Freddy Bernal (@FreddyBernal) January 26, 2021

Руководство Венесуэлы неоднократно обвиняло оппозицию и Соединенные Штаты, которые открыто поддерживают Хуана Гуайдо, во враждебных акциях. Громким событием в 2020 году стала высадка, предпринятая бывшим охранником Дональда Трампа и главой американской ЧВК Silvercorp Джорданом Гудро. Целью «Операции Гидеон» было свержение президента Николаса Мадуро при поддержке «местных сил сопротивления».