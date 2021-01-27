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Латинская Америка

Контрразведка Венесуэлы заявила об аресте террористов из «Красного октября»

Контрразведка Венесуэлы заявила об аресте террористов из «Красного октября»

Каракас, 27 января. Военная контрразведка Венесуэлы (DGCIM) задержала двух человек, подозреваемых в подготовке террористических актов накануне парламентских выборов в декабре 2020 года. Теракты якобы организовало руководство оппозиции, передает TeleSUR.

«Серия подрывных действий планировалась под руководством оппозиционера Хуана Гуайдо. Эти действия должны были создать неблагоприятную обстановку [в стране] и спровоцировать волнения среди населения накануне и в ходе проведения выборов», — заявил Фредди Берналь, начальник полиции венесуэльского штата Тачира.

На созванной по этому случаю пресс-конференции Берналь объявил, что другим координатором преступной группы является некто Бен Смит Бенсон, он же Луис Альберто Медина Гусман — гражданин Соединенных Штатов, наемник, прошедший военную подготовку в Колумбии и США и имеющий опыт ведения радиоэлектронной борьбы на Ближнем Востоке.

«В рамках всей операции, которая получила название «Красный Октябрь» планировалось устранение депутата местного законодательного собрания, пресс-секретаря полиции штата и меня», — объявил начальник полиции.

По словам Берналя, террористы из «Красного октября» планировали саботаж на объекте с передающим радиооборудованием Совета национальной обороны вооруженных сил Венесуэлы.

«Их целью было нарушить работу средств РЭБ ВС Венесуэлы, направленных против радиоатак со стороны военизированных формирований Колумбии», — заявил Берналь.

Руководство Венесуэлы неоднократно обвиняло оппозицию и Соединенные Штаты, которые открыто поддерживают Хуана Гуайдо, во враждебных акциях. Громким событием в 2020 году стала высадка, предпринятая бывшим охранником Дональда Трампа и главой американской ЧВК Silvercorp Джорданом Гудро. Целью «Операции Гидеон» было свержение президента Николаса Мадуро при поддержке «местных сил сопротивления».

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